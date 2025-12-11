Русское сердце: Стивена Сигала с фильмом про СВО пригласят на кинофестиваль
Фильм Стивена Сигала об СВО станет подспорьем русским людям, особенно тем, которые живут на новых территориях, сказал НСН Андрей Холенко.
Американский актер Стивен Сигал, снявший фильм о событиях спецоперации, может столкнуться с критикой свой работы, однако сама кинолента определенно станет подспорьем русским людям, которые живут на новых территориях, сказал НСН режиссер, продюсер, член Союза кинематографистов России, директор Международного Русского кинофестиваля (МРКФ) Андрей Холенко.
Ранее стало известно, что Сигал снял фильм об СВО. Об этом актер сообщил ТАСС. Документальная лента получила название «Во имя справедливости», работа над ней близка к завершению. Холенко сказал, что предложит Сигалу принять участие в Международном Русском Кинофестивале со своим фильмом.
«Я ничего не слышал об этом фильме, к сожалению, но когда будет возможность, я с удовольствием его посмотрю! Я предложу Стивену принять участие в Международном Русском Кинофестивале, который мы проводим с 2017 года. В следующем году он будет проводиться и на новых территориях, в частности в Луганске, а также в Севастополе и Симферополе. Международная культурная среда смотрит на все произведения и события культуры сквозь призму своих идеологических, близких их сердцу установок. Поэтому те, кто враждебно относятся к России, будут отрицательно и враждебно относиться к любым событиям культуры у нас в стране, кто бы ни был их автором. А те представители культуры, которые позитивно относятся к русскому миру, с интересом посмотрят произведение, снятое таким известным американским и актером, и теперь режиссером, и гражданином Российской Федерации», — сказал собеседник НСН.
По его словам, события СВО находят искренний отклик в «русском сердце» Стивена Сигала.
«Сам факт, что он снял фильм о героических событиях в Малороссии, — это же не просто дань какому-то эпатажу. Я уверен, что эти события находят искренний отклик в его русском сердце. Думаю, явные и неявные враги России либо постараются не заметить этот фильм, либо будут всячески критиковать, в том числе и самого автора за то, что он с открытым забралом пошел на такой шаг — принял российское гражданство, снял такой фильм. Мы будем приветствовать этот фильм! Если он появится в программе русского кинофестиваля и будет показан в том же Луганске, я думаю, он станет подспорьем русским людям, особенно тем, которые живут на наших старых новых территориях», — указал Холенко.
Директор Донецкого Международного Кинофестиваля (ДМКФ) Катерина Лашина, в свою очередь, отметила, что фильм Сигала привлечет внимание к событиям на Донбассе.
«Благодаря имени Стивена Сигала внимание к региону увеличится. Мы фильм не видели. Мы занимаемся съемкой своих фильмов, организацией второго Донецкого Международного Кинофестиваля, который состоится в 2026 году. Кроме того, мы строим на Донбассе киностудию полного цикла», — рассказала собеседница НСН.
Ранее стало известно, что три российско-американских фильма со Стивеном Сигалом в главной роли запустят в производство в следующем году, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
