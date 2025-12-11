Ранее стало известно, что Сигал снял фильм об СВО. Об этом актер сообщил ТАСС. Документальная лента получила название «Во имя справедливости», работа над ней близка к завершению. Холенко сказал, что предложит Сигалу принять участие в Международном Русском Кинофестивале со своим фильмом.

«Я ничего не слышал об этом фильме, к сожалению, но когда будет возможность, я с удовольствием его посмотрю! Я предложу Стивену принять участие в Международном Русском Кинофестивале, который мы проводим с 2017 года. В следующем году он будет проводиться и на новых территориях, в частности в Луганске, а также в Севастополе и Симферополе. Международная культурная среда смотрит на все произведения и события культуры сквозь призму своих идеологических, близких их сердцу установок. Поэтому те, кто враждебно относятся к России, будут отрицательно и враждебно относиться к любым событиям культуры у нас в стране, кто бы ни был их автором. А те представители культуры, которые позитивно относятся к русскому миру, с интересом посмотрят произведение, снятое таким известным американским и актером, и теперь режиссером, и гражданином Российской Федерации», — сказал собеседник НСН.