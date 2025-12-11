Волочкова опровергла сообщения о разводе дочери
Балерина Анастасия Волочкова заявила, что слухи о расставании ее дочери Ариадны с супругом Никитой не соответствуют действительности. В комментарии NEWS.ru артистка подчеркнула, что сообщения о разводе являются «фейком» и, по ее мнению, используются СМИ как инфоповод для продвижения за счет ее имени.
По словам Волочковой, с утра ей поступают многочисленные звонки, которые отвлекают ее от подготовки к предстоящему 17 декабря выступлению. Она отметила, что как мать первой узнала бы о проблемах в семье дочери, если бы они действительно возникли. Балерина рассказала, что Ариадна прислала ей голосовое сообщение, подтвердив, что в отношениях с Никитой «все в порядке».
Волочкова также сообщила, что супруги живут в Санкт-Петербурге, снимают квартиру в центре города и регулярно приезжают к ней в гости. Она добавила, что недавно семья пережила утрату — скончался Геннадий, брат ее матери. В этот период Ариадна навещала бабушку, чтобы поддержать ее.
Артистка отметила, что недоумевает по поводу попыток СМИ увязать возможные проблемы в отношениях дочери с ее собственным именем. По словам Волочковой, даже если бы пара приняла решение расстаться, это было бы их личным выбором, а она изначально благословила этот брак, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Волочкова опровергла сообщения о разводе дочери
- Будапешт заблокировал инициативу ЕС по бессрочной заморозке российских активов
- Своих аналогов нет: Как блокировка сервисов Google ударит по россиянам
- Генсек НАТО назвал Россию прямой военной угрозой из-за ее наращивания сил
- Большой театр откроет продажи билетов по спецпрограммам на «Щелкунчик» в четверг
- Новый год – 2026: Идеи недорогих подарков для родных и коллег
- СМИ: США, Европа и Украина обсудят мирный план Трампа в субботу в Париже
- СМИ: Банки в Великобритании выступили против использования активов России
- Милонов заступился за новогодние корпоративы без «быдло-отдыха»
- Звезда «Служебного романа» одобрила отказ кинотеатров от «Аватара 3» в Новый год
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru