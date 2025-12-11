Волочкова опровергла сообщения о разводе дочери

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что слухи о расставании ее дочери Ариадны с супругом Никитой не соответствуют действительности. В комментарии NEWS.ru артистка подчеркнула, что сообщения о разводе являются «фейком» и, по ее мнению, используются СМИ как инфоповод для продвижения за счет ее имени.

По словам Волочковой, с утра ей поступают многочисленные звонки, которые отвлекают ее от подготовки к предстоящему 17 декабря выступлению. Она отметила, что как мать первой узнала бы о проблемах в семье дочери, если бы они действительно возникли. Балерина рассказала, что Ариадна прислала ей голосовое сообщение, подтвердив, что в отношениях с Никитой «все в порядке».

Волочкова также сообщила, что супруги живут в Санкт-Петербурге, снимают квартиру в центре города и регулярно приезжают к ней в гости. Она добавила, что недавно семья пережила утрату — скончался Геннадий, брат ее матери. В этот период Ариадна навещала бабушку, чтобы поддержать ее.

Артистка отметила, что недоумевает по поводу попыток СМИ увязать возможные проблемы в отношениях дочери с ее собственным именем. По словам Волочковой, даже если бы пара приняла решение расстаться, это было бы их личным выбором, а она изначально благословила этот брак, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
