Волочкова опровергла сообщения о разводе дочери

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что слухи о расставании ее дочери Ариадны с супругом Никитой не соответствуют действительности. В комментарии NEWS.ru артистка подчеркнула, что сообщения о разводе являются «фейком» и, по ее мнению, используются СМИ как инфоповод для продвижения за счет ее имени.

По словам Волочковой, с утра ей поступают многочисленные звонки, которые отвлекают ее от подготовки к предстоящему 17 декабря выступлению. Она отметила, что как мать первой узнала бы о проблемах в семье дочери, если бы они действительно возникли. Балерина рассказала, что Ариадна прислала ей голосовое сообщение, подтвердив, что в отношениях с Никитой «все в порядке».