«Для фильмов попроще»: Режиссер Холенко объяснил популярность онлайн-кинотеатров

«Отличается сам процесс просмотра фильмов в классических кинозалах и в онлайн-кинотеатрах. К тому же, для создания фильмов для онлайн-кинотеатров требуется меньше средств. Видимо, поэтому в онлайн-кинотеатры идут фильмы попроще. Различаются и расходы на кинопоказ (в онлайн-кинотеатре — меньше) при примерно одинаковом уровне билетов, поэтому прибыль онлайн-кинотеатров выше», — сказал Холенко.

Вместе с тем собеседник НСН усомнился в том, что онлайн-кинотеатры вытеснят оффлайн-кинотеатры.

«Скорее всего, они будут развиваться по своей логике. В оффлайн-кинотеатр нужно собраться, куда-то пойти, добраться на транспорте, если на автомобиле, то решить проблему с парковкой, купить билет, посидеть в зале, из которого не выйдешь, не поставишь кино на паузу, посмотреть фильм в компании с незнакомыми людьми. В онлайн-кинотеатре можно влиять на процесс смотрения. Словом, чтобы пойти в кинотеатр, надо решиться, а онлайн-кинотеатр всегда под рукой. При этом на первом месте все равно остается контент, содержание. Можно посмотреть фильм со смыслом, который изменит отношение к каким-то проблемам, на маленьком экране в онлайн-кинотеатре, а бессмысленная картина и на большом экране будет не более, чем аттракционом, про который тут же забудешь», — подытожил он.

Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), создатель и руководитель направления АВК’PRO Роман Исаев заявил, что январь 2024 года выдался для кинотеатров удачным, большое количество киносетей смогли существенно нарастить свои показатели относительно 2023 года.

