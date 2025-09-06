Михалков предостерег кинематографистов от спекуляций на теме СВО
Некоторые современные режиссеры пытаются спекулировать на теме спецоперации, заявил ТАСС народный артист России, председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2025).
По его словам, чтобы в искусстве и кинематографе сформировалась позиция о текущих событиях, должно пройти время.
Также Михалков допустил, что некоторые фильмы об СВО отличаются слабыми сценариями и незрелым подходом, и это негативно отражается на восприятии событий.
Ранее схожую мысль высказал режиссер Егор Кончаловский. Он напомнил, что во время Великой Отечественной войны создавались выдающиеся фильмы. Однако, по словам Кончаловского, в данном случае лучше подождать, поскольку необходимо дать время на осмысление событий и взглянуть на них с исторической перспективы, передает «Радиоточка НСН».
