Стивен Сигал сыграет в трех совместных кинопроектах России и США
Три российско-американских фильма с актером Стивеном Сигалом в главной роли запустят в производство в следующем году. Об этом рассказал кинопродюсер, глава кинокомпании Studio Mao, продюсер оскароносной ленты «Кожа» Стивен Мао в беседе с ТАСС.
«Не могу говорить много, но это остросюжетные драмы, действие которых разворачивается в России и других странах», - отметил кинематографист.
По словам Мао, в рамках одного из проектов пять сцен снимут в разных регионах России, включая Алтай. В картинах задействуют американские и российские съемочные группы. При этом одна из лент будет отличаться философским содержанием, в ней объединят черты боевика и духовной истории.
Как отметил Мао, у создателей проектов уже есть договоренность об их международной дистрибуции. Фильмы выйдут в прокат в ряде стран, включая Россию и США.
Ранее Стивен Сигал рассказал, что хотел бы вернуться в киноиндустрию и сняться в кино в РФ.
