Российские кинокритики объяснили кассовый успех «Джокера»
Кинокритики Кирилл Разлогов и Давид Шнейдеров в эфире НСН проанализировали составляющие успеха картины «Джокер».
Фильм «Джокер» режиссера Тодда Филлипса с актером Хоакином Фениксом в главной роли может стать самым прибыльным фильмом, который был снять на основе комиксов. Об этом сообщает Forbes.
Исследование издания показало, что по итогу пяти прокатных недель киноленты, драма сумела заработала 953 миллиона долларов. По предварительным подсчетам, за эти выходные картина сможет принести своим создателям еще несколько миллионов. Тогдa сборы могут состaвить более 957 миллионов доллaров.
Предполaгaемaя суммa будет в 15,3 рaзa больше производственного бюджетa в 62,5 миллионa доллaров, что позволит «Джокеру» опередить «Мaску» с Джимом Керри. Комедия, которaя вышлa нa экрaны в 1994 году зaрaботaлa 351 миллион доллaров, что стaло в 15,2 рaзa больше первонaчaльного бюджетa в 23 миллионa доллaров.
Кинокритик Давид Шнейдеров заявил в эфире НСН объяснил интерес российского зрителя к фильму о мрачнейшем клоуне-убийце историей взлетов и падений человека, а также аналогиями, которые могут возникнуть с августовскими митингами в Москве. Эксперт высоко оценил актерское мастерство Хоакина Феникса, который сыграл главную роль, и высказал надежду, что ему достанется «Оскар». Ранее стало известно, что создатели картины планируют выдвинуть фильм на 16 из 24 номинанций голливудской кинопремии.
«Блистательная, фантастическая работа Хоакина Феникса. Я искренне верю, что он получит «Оскар» в этом году за лучшую мужскую роль. Его актерская игра, невероятная пластика, когда он танцует… В этом фильме сложилось все воедино: сценарий, актерская работа, режиссура, прекрасная операторская работа, замечательная музыка той же исландской виолончелистки Хильдур Гуднадоттир, которая писала музыку к сериалу «Чернобыль». Это уникальный случай, когда ей полностью дали сценарий и уже по ходу она переделывала музыку в соответствии с изменениями, которые у Тодда Филлипса всегда происходят на съемочной площадке. И все оказалось очень удачно. Уникальный случай, что в Венеции «Золотого льва» получает фильм по комиксам. Это шаг вперед», – отметил Шнейдеров.
Президент Гильдии киноведов и кинокритиков РФ Кирилл Разлогов в эфире НСН заявил, что кассовый успех «Джокера» практически не оставляет сомнений в продолжении ленты. Единственным препятствием для сиквела может стать отказ исполнителя главной роли Хоакина Феникса.
«Продолжение ему, конечно, сделают, поскольку такой большой коммерческий успех предопределяет желание продолжить историю. Там непонятно, согласится ли Хоакин Феникс на продолжение. У него могут быть другие актерские планы, а без него фильм не может существовать. Если он даст согласие, то продолжение будет», - добавил Кирилл Разлогов.
Напомним, «Джокер» рассказывает историю одного из ключевых антагонистов Бэтмена в комиксах. При этом сценарий фильма не опирается ни на одну из историй происхождения суперзлодея, которых в комиксах было предостаточно. Как утверждают некоторые критики, фильм практически ничего не потеряет, если из него убрать все отсылки к комиксам о Бэтмэне.
Ранее журналист Илья Варламов в эфире НСН дал пояснения, почему Минкультуры не финансирует создание фильмов, подобных «Джокеру».
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене