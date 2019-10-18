Долин рассказал, почему новый «Джокер» оказался таким популярным во всем мире

Антон Долин: «Тут я хочу уточнить: это не значит, что в какой-то из этих стран сборы «Джокера» оказались больше, чем в США. Нет, в Штатах они все равно больше, чем где бы то ни было. Просто сборы во всем мире по совокупности оказались больше, чем в Америке. И это понятно, объяснимо, потому, что эта картина – мировой феномен. Он и показан впервые был не в Америке, а в Венеции и там получил приз от аргентинской постановщицы Лукреции Мартель, которая возглавляла жюри. И этот фильм, конечно, говорит о том, что волнует сегодня весь мир: об унижении слабых и их возможном бунте. Думаю, для России эта проблема сегодня тоже очень актуальна», - подчеркнул Антон Долин, общаясь с НСН.

