Долин рассказал, почему новый «Джокер» оказался таким популярным во всем мире
Кинокритик Антон Долин специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей сферы культуры.
Фильм «Джокер» в мировом прокате стал успешнее, чем в США
Фильм «Джокер» в мировом прокате стал успешнее, чем в США. Картина, снятая режиссером Тоддом Филлипсом, после двух недель в прокате принесла своим создателям почти $550 млн. Самые большие кассовые сборы на сегодня сделаны в Великобритании, Мексике, Корее и России.
Антон Долин: «Тут я хочу уточнить: это не значит, что в какой-то из этих стран сборы «Джокера» оказались больше, чем в США. Нет, в Штатах они все равно больше, чем где бы то ни было. Просто сборы во всем мире по совокупности оказались больше, чем в Америке. И это понятно, объяснимо, потому, что эта картина – мировой феномен. Он и показан впервые был не в Америке, а в Венеции и там получил приз от аргентинской постановщицы Лукреции Мартель, которая возглавляла жюри. И этот фильм, конечно, говорит о том, что волнует сегодня весь мир: об унижении слабых и их возможном бунте. Думаю, для России эта проблема сегодня тоже очень актуальна», - подчеркнул Антон Долин, общаясь с НСН.
Кириллу Серебренникову вручили французский орден Искусств и литературы
Кириллу Серебренникову вручили французский орден Искусств и литературы. Посол Франции Сильви Берманн назвала режиссера ключевой фигурой современного российского искусства.
Антон Долин: «Поспорить с этим невозможно, так и есть. Я напомню, что Кирилл Серебренников был первым после огромного перерыва российским режиссером, которому предложили принять участие в Авиньонском театральном фестивале, и были великолепные рецензии. Также его фильм «Лето» участвовал в Каннском фестивале. То есть не только для мира, не только для России, но и конкретно для Франции Кирилл Серебренников уже – культовая личность. Так что, по заслугам. Поздравляю!» - сказал он НСН.
Стриминговый сервис Netflix назвал свои самые популярные сериалы
Стриминговый сервис Netflix назвал свои самые популярные сериалы. Самым просматриваемым в истории проекта оказался третий сезон шоу «Очень странные дела». В список наиболее популярных среди подписчиков сериалов также вошли шоу «Невероятное» и «Бумажный дом».
Антон Долин: «Что сказать? Я очень люблю "Очень странные дела" и считаю, что это, действительно, уникальный продукт, мало похожий на современный сериалы. Кроме того, он не так уж похож на те старые сериалы, которые пытается имитировать. Мы его смотрим всей семьей и очень ждем четвертого сезона», - признался он НСН.
Слова «Джедай», «падаван» и «световой меч» попали в Оксфордский словарь
Слова «Джедай», «падаван» и «световой меч» попали в Оксфордский словарь. Кроме того, в описании слова «force» появилось уточнение, что это также название «загадочной силы» во вселенной «Звездных войн», которая распространена по всему миру и используется джедаями.
Антон Долин: «Ждем девятого эпизода "Звездных войн". Может быть, там появятся какие-то новые словарные значения. А вообще, "Звездные войны" в фольклоре давным-давно, значит и в словаярях им – самое место», - отметил Антон Долин, общаясь с НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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