Кинокритик посоветовал смотреть фильмы ужасов в кинотеатре
Давид Шнейдеров рассказал НСН о лучших хоррор-сериалах в истории кино.
Сериал «Твин Писк» Дэвида Линча и Марка Фроста возглавил список лучших хоррор-сериалов всех времен по версии журнала Rolling Stone. В рейтинг включено 30 кинопроектов. Издание отмечает, что абсолютным чемпионом телевизионного хоррора «Твин Пикс» делает сочетание мистики и человеческих страданий. На втором месте расположился сериал «Сумеречная зона» (1959 год), на третьем «Ганнибал». В список попали также «Секретные материалы», «Нулевой канал», а также «Черное зеркало», «Американская история ужасов» и «Ходячие мертвецы».
Кинокритик Давид Шнейдеров в эфире НСН заявил, что первое место он также отдал бы «Твин Пикс».
«”Твин Пикс” — это произведение искусства. Это не ужасы-ужасы, а психология. Там основной ужас не в том, что появляются вурдалаки, вампиры или зомби, ужас в самой человеческой психологии. На второе место я бы поставил “Американскую историю ужасов”, особенно первые два сезона. Это достаточно страшно. А в остальном я предпочитаю полный метр», — признался критик.
Шнейдеров также отметил, что фильмы ужасов, как правило, люди привыкли смотреть в кинотеатрах.
«Любые ужасы-ужасы обязательно связаны со спецэффектами, компьютерной графикой. Классические ужасы могут стоить дороже. Человек, который сидит перед телевизором, не очень испытывает нужду в ужасах, он лучше фильм ужасов в кинотеатре посмотрит. Дома смотрят детектив, драму, исторические сериалы, фэнтези. Недаром в "Американской истории ужасов" каждая серия — это отдельная история» — сказал собеседник НСН.
Ранее Давид Шнейдеров рассказал НСН, что фильм «Джокер» практически похоронил Marvel.
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