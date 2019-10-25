Кинокритик посоветовал смотреть фильмы ужасов в кинотеатре

Сериал «Твин Писк» Дэвида Линча и Марка Фроста возглавил список лучших хоррор-сериалов всех времен по версии журнала Rolling Stone. В рейтинг включено 30 кинопроектов. Издание отмечает, что абсолютным чемпионом телевизионного хоррора «Твин Пикс» делает сочетание мистики и человеческих страданий. На втором месте расположился сериал «Сумеречная зона» (1959 год), на третьем «Ганнибал». В список попали также «Секретные материалы», «Нулевой канал», а также «Черное зеркало», «Американская история ужасов» и «Ходячие мертвецы».

Кинокритик Давид Шнейдеров в эфире НСН заявил, что первое место он также отдал бы «Твин Пикс».

«”Твин Пикс” — это произведение искусства. Это не ужасы-ужасы, а психология. Там основной ужас не в том, что появляются вурдалаки, вампиры или зомби, ужас в самой человеческой психологии. На второе место я бы поставил “Американскую историю ужасов”, особенно первые два сезона. Это достаточно страшно. А в остальном я предпочитаю полный метр», — признался критик.