Варламов: Где Мединский и где где «Джокер»? Это разные вселенные
Журналист Илья Варламов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Минздрав обнаружил сокращение врачей в 55 регионах в прошлом году
Минздрав обнаружил сокращение врачей в 55 регионах в прошлом году. Наиболее негативная динамика количества врачей на конец 2018 года у Чукотского автономного округа. В этом регионе число врачей сократилось на 5,3% — с 341 до 323. На втором месте республика Алтай, где количество врачей сократилось на 4,4% (с 858 до 820). Так же в топ-5 регионов с отрицательной динамикой попали Псковская (сокращение на 4,2%) и Костромская области (сокращение на 3,8%), а также Калмыкия — сокращение на 3,5%.
Илья Варламов: «Мне нравится, когда новость начинается с фразы «Минздрав обнаружил сокращение врачей». Какой сюрприз! Давно уже идет реформа, сокращают количество врачей, сокращают больницы. Преподносится это, как оптимизация и желание сделать медицину более качественной. Я, к сожалению, не могу судить, насколько выросло качество предоставляемых услуг. Но когда я езжу по стране, путешествую, я вижу, что во многих населенных пунктах теперь просто невозможно получить медицинскую помощь. Особенно, если речь идет про какие-то отдаленные деревни, где если раньше и были какие-то фельдшерские пункты, то сейчас, если с тобой что-то произойдет, тебе вообще никто не окажет помощь. Я не знаю, к чему это приведет, надо смотреть на ситуацию в динамике, но пока положительного эффекта от этой реформы не вижу», - заявил НСН Илья Варламов.
Ни одно предприятие России не поддерживает переход на четырехдневную рабочую неделю
Ни одно предприятие России не поддерживает переход на четырехдневную рабочую неделю, заявил замминистра экономического развития России Петр Засельский.
Илья Варламов: «Как капиталист, я считаю, что каждый должен работать столько, сколько он хочет и может. Мне не очень нравятся все эти истории с профсоюзами. В Европе уже сложилась ситуация, когда в воскресенье ты не можешь купить себе ничего, потому, что все магазины закрыты, потому, что никто не должен работать в воскресенье. А даже если ты захочешь работать, тебе не разрешат. Все это превращается в какую-то ерунду и все от этого страдают. Люди не могут заработать деньги, бизнес не может нормально развиваться. А у нас многие предприятия и так работают неполную рабочую неделю в виду отсутствия заказов и проблем с деньгами. Хотелось бы, чтобы работа была, чтобы люди за эту работу получали достойную зарплату. А вот эти вот призывы завтра перейти на четырехдневную неделю, или принудительные переходы на четырехдневку – это, конечно, полнейшая глупость», - резюмировал он, общаясь с НСН.
Мединский не нашел оснований для запрета проката «Джокера»
Фильм «Джокер» режиссера Тодда Филлипса не противоречит требованиям законодательства страны, поэтому оснований для запрета его проката в России нет. Об этом заявил министр культуры Владимир Мединский.
Илья Варламов: «Да, еще Мединский сказал, что денег на съемки «Джокера», конечно, не дал бы. И, мне кажется, что это гораздо более интересная новость, которая показывает приоритеты нашего Министерства культуры. Это ведомство с удовольствием спонсирует какие-то провальные пропагандистские фильмы, которые никто не смотрит (вроде фильма про Крым), а хорошие проекты перспективных режиссеров поддерживать не спешит. Понятно, что режиссер и продюсеры фильма «Джокер» к нашему Министерству культуры не обращались, и, вообще, им все равно. Но сам факт: где Мединский и где «Джокер»? Это просто разные вселенные», - подчеркнул Илья Варламов в эфире НСН.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
Горячие новости
- В РФ ответили на призыв НАТО вернуть Крым Украине
- Аэропорт Екатеринбурга предупредили об угрозе взрыва самолета
- Камеры зафиксировали путь убийцы мальчика в детсаду Нарьян-Мара
- Конгресс перевел в публичную фазу подготовку импичмента Трампа
- Группировка ИГ подтвердила смерть аль-Багдади