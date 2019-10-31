Варламов: Где Мединский и где где «Джокер»? Это разные вселенные

31 октября 201922:00

Журналист Илья Варламов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

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Минздрав обнаружил сокращение врачей в 55 регионах в прошлом году

Минздрав обнаружил сокращение врачей в 55 регионах в прошлом году. Наиболее негативная динамика количества врачей на конец 2018 года у Чукотского автономного округа. В этом регионе число врачей сократилось на 5,3% — с 341 до 323. На втором месте республика Алтай, где количество врачей сократилось на 4,4% (с 858 до 820). Так же в топ-5 регионов с отрицательной динамикой попали Псковская (сокращение на 4,2%) и Костромская области (сокращение на 3,8%), а также Калмыкия — сокращение на 3,5%.

Илья Варламов: «Мне нравится, когда новость начинается с фразы «Минздрав обнаружил сокращение врачей». Какой сюрприз! Давно уже идет реформа, сокращают количество врачей, сокращают больницы. Преподносится это, как оптимизация и желание сделать медицину более качественной. Я, к сожалению, не могу судить, насколько выросло качество предоставляемых услуг. Но когда я езжу по стране, путешествую, я вижу, что во многих населенных пунктах теперь просто невозможно получить медицинскую помощь. Особенно, если речь идет про какие-то отдаленные деревни, где если раньше и были какие-то фельдшерские пункты, то сейчас, если с тобой что-то произойдет, тебе вообще никто не окажет помощь. Я не знаю, к чему это приведет, надо смотреть на ситуацию в динамике, но пока положительного эффекта от этой реформы не вижу», - заявил НСН Илья Варламов. 

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Ни одно предприятие России не поддерживает переход на четырехдневную рабочую неделю

Ни одно предприятие России не поддерживает переход на четырехдневную рабочую неделю, заявил замминистра экономического развития России Петр Засельский.

Илья Варламов: «Как капиталист, я считаю, что каждый должен работать столько, сколько он хочет и может. Мне не очень нравятся все эти истории с профсоюзами. В Европе уже сложилась ситуация, когда в воскресенье ты не можешь купить себе ничего, потому, что все магазины закрыты, потому, что никто не должен работать в воскресенье. А даже если ты захочешь работать, тебе не разрешат. Все это превращается в какую-то ерунду и все от этого страдают. Люди не могут заработать деньги, бизнес не может нормально развиваться. А у нас многие предприятия и так работают неполную рабочую неделю в виду отсутствия заказов и проблем с деньгами. Хотелось бы, чтобы работа была, чтобы люди за эту работу получали достойную зарплату. А вот эти вот призывы завтра перейти на четырехдневную неделю, или принудительные переходы на четырехдневку – это, конечно, полнейшая глупость», - резюмировал он, общаясь с НСН

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Мединский не нашел оснований для запрета проката «Джокера»

Фильм «Джокер» режиссера Тодда Филлипса не противоречит требованиям законодательства страны, поэтому оснований для запрета его проката в России нет. Об этом заявил министр культуры Владимир Мединский.

Илья Варламов: «Да, еще Мединский сказал, что денег на съемки «Джокера», конечно, не дал бы. И, мне кажется, что это гораздо более интересная новость, которая показывает приоритеты нашего Министерства культуры. Это ведомство с удовольствием спонсирует какие-то провальные пропагандистские фильмы, которые никто не смотрит (вроде фильма про Крым), а хорошие проекты перспективных режиссеров поддерживать не спешит. Понятно, что режиссер и продюсеры фильма «Джокер» к нашему Министерству культуры не обращались, и, вообще, им все равно. Но сам факт: где Мединский и где «Джокер»? Это просто разные вселенные», - подчеркнул Илья Варламов в эфире НСН

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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости/Александр Натрускин
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