Варламов: Где Мединский и где где «Джокер»? Это разные вселенные

Илья Варламов: «Как капиталист, я считаю, что каждый должен работать столько, сколько он хочет и может. Мне не очень нравятся все эти истории с профсоюзами. В Европе уже сложилась ситуация, когда в воскресенье ты не можешь купить себе ничего, потому, что все магазины закрыты, потому, что никто не должен работать в воскресенье. А даже если ты захочешь работать, тебе не разрешат. Все это превращается в какую-то ерунду и все от этого страдают. Люди не могут заработать деньги, бизнес не может нормально развиваться. А у нас многие предприятия и так работают неполную рабочую неделю в виду отсутствия заказов и проблем с деньгами. Хотелось бы, чтобы работа была, чтобы люди за эту работу получали достойную зарплату. А вот эти вот призывы завтра перейти на четырехдневную неделю, или принудительные переходы на четырехдневку – это, конечно, полнейшая глупость», - резюмировал он, общаясь с НСН.

