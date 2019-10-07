Кинокритик: «Джокер» практически похоронил Marvel
Давид Шнейдеров рассказал НСН, почему российский зритель так охотно смотрит фильм о мрачнейшем клоуне-убийце.
Фильм «Джокер» американского режиссера Тодда Филлипса стал лидером российского проката. По итогам минувших выходных картина о главном враге супергероя Бэтмена из знаменитого комикса собрала почти 664 млн рублей. Таковы данные портала kinobusiness.com за период с 3 по 6 октября. 7 сентября фильм «Джокер» был удостоен «Золотого льва» 76-го Венецианского кинофестиваля.
Кинокритик Давид Шнейдеров заявил в эфире НСН, что российскому зрителю «Джокер» мог напомнить августовские митинги в Москве.
«Фильмом «Джокер» киностудия DC Films не то чтобы похоронила Marvel Studios, но сильно ушла вперед. У Marvel – монтаж аттракционов, а картины и про Бэтмена, и про Джокера – это человеческие истории. Это история взлета, падения, взаимоотношения человека с окружающим миром, это история августовских митингов в Москве и о том, чем, к сожалению, может это все закончиться» – считает кинокритик.
Шнейдеров надеется, что исполнителю роли мрачного клоуна-убийцы Хоакину Фениксу достанется «Оскар».
«Блистательная, фантастическая работа Хоакина Феникса. Я искренне верю, что он получит «Оскар» в этом году за лучшую мужскую роль. Его актерская игра, невероятная пластика, когда он танцует… В этом фильме сложилось все воедино: сценарий, актерская работа, режиссура, прекрасная операторская работа, замечательная музыка той же исландской виолончелистки Хильдур Гуднадоттир, которая писала музыку к сериалу «Чернобыль». Это уникальный случай, когда ей полностью дали сценарий и уже по ходу она переделывала музыку в соответствии с изменениями, которые у Тодда Филлипса всегда происходят на съемочной площадке. И все оказалось очень удачно. Уникальный случай, что в Венеции «Золотого льва» получает фильм по комиксам. Это шаг вперед», – отметил Шнейдеров.
На втором месте по кассовым сборам за прошедший уикенд оказался американо-китайский мультфильм «Эверест». Анимационный фильм от создателей мультфильмов «Корпорация монстров» и «Сезон охоты» о приключениях девочки Лу и снежного человека Йети вышел в российский прокат также 3 октября. Он собрал за четыре дня 253 млн рублей. Третье место в рейтинге занял лидер прошлой недели – картина «К звездам» с Брэдом Питтом и Томми Ли Джонсом (56 млн рублей).
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