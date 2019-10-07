Кинокритик: «Джокер» практически похоронил Marvel

Фильм «Джокер» американского режиссера Тодда Филлипса стал лидером российского проката. По итогам минувших выходных картина о главном враге супергероя Бэтмена из знаменитого комикса собрала почти 664 млн рублей. Таковы данные портала kinobusiness.com за период с 3 по 6 октября. 7 сентября фильм «Джокер» был удостоен «Золотого льва» 76-го Венецианского кинофестиваля.

Кинокритик Давид Шнейдеров заявил в эфире НСН, что российскому зрителю «Джокер» мог напомнить августовские митинги в Москве.

«Фильмом «Джокер» киностудия DC Films не то чтобы похоронила Marvel Studios, но сильно ушла вперед. У Marvel – монтаж аттракционов, а картины и про Бэтмена, и про Джокера – это человеческие истории. Это история взлета, падения, взаимоотношения человека с окружающим миром, это история августовских митингов в Москве и о том, чем, к сожалению, может это все закончиться» – считает кинокритик.