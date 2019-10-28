Разлогов отказал «Джокеру» в продолжении без Хоакина Феникса
Кинокритик рассказал в эфире НСН, что помешает «Джокеру» побить рекорд «Мстителей».
Кинофильм «Джокер» стал лидером среди фильмов категории R, к просмотру которых не допускаются лица, не достигшие 17 лет, без сопровождения законного представителя, пишет The Hollywood Reporter. Фильм, рассказывающий предысторию главного противника Бэтмэна, собрал в прокате более $788 млн, при бюджете в $55 млн, обогнав предыдущего лидера рейтинга — фильм «Дэдпул», который собрал $783 млн, и в основу которого так же был положен герой комиксов. Что характерно, самым кассовым фильмом в истории накануне стал еще один кинокомикс – «Мстители. Финал».
Президент Гильдии киноведов и кинокритиков РФ Кирилл Разлогов в эфире НСН заявил, что «Джокеру» вряд ли удастся побить рекорд «Мстителей» из-за возрастных ограничений.
«Я не знаю, может ли он превзойти «Мстителей», но, думаю, что нет. За «Мстителями» была вся история этой киновселенной. Несколько фильмов, все готовились к этому. И это была сенсация, которую можно было предвидеть. «Джокеру» в этом плане повезло, потому что он с одной стороны получил эстетскую премию Венецианского кинофестиваля, а с другой стороны это фильм ужасов, комикс, который естественно сработает. Но, поскольку есть ограничения по возрасту, а на мой взгляд эту картину можно смотреть с 13 лет… единственное, что спасет кассовые сборы «Джокера» - это то, если никто не будет обращать внимания на эти возрастные ограничения. Что подростки каким-то образом все равно пробьются на сеанс», - отметил он.
По словам кинокритика, кассовый успех «Джокера» практически не оставляет сомнений в том, что лента получит продолжение. Единственным препятствием для сиквела может стать отказ исполнителя главной роли Хоакина Феникса.
«Продолжение ему, конечно, сделают, поскольку такой большой коммерческий успех предопределяет желание продолжить историю. Там непонятно, согласится ли Хоакин Феникс на продолжение. У него могут быть другие актерские планы, а без него фильм не может существовать. Если он даст согласие, то продолжение будет», - добавил Кирилл Разлогов.
«Джокер» рассказывает историю одного из ключевых антагонистов Бэтмена в комиксах. При этом сценарий фильма не опирается ни на одну из историй происхождения суперзлодея, которых в комиксах было предостаточно. Как утверждают некоторые критики, фильм практически ничего не потеряет, если из него убрать все отсылки к комиксам о Бэтмэне.
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