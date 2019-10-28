Разлогов отказал «Джокеру» в продолжении без Хоакина Феникса

Кинофильм «Джокер» стал лидером среди фильмов категории R, к просмотру которых не допускаются лица, не достигшие 17 лет, без сопровождения законного представителя, пишет The Hollywood Reporter. Фильм, рассказывающий предысторию главного противника Бэтмэна, собрал в прокате более $788 млн, при бюджете в $55 млн, обогнав предыдущего лидера рейтинга — фильм «Дэдпул», который собрал $783 млн, и в основу которого так же был положен герой комиксов. Что характерно, самым кассовым фильмом в истории накануне стал еще один кинокомикс – «Мстители. Финал».

Президент Гильдии киноведов и кинокритиков РФ Кирилл Разлогов в эфире НСН заявил, что «Джокеру» вряд ли удастся побить рекорд «Мстителей» из-за возрастных ограничений.

«Я не знаю, может ли он превзойти «Мстителей», но, думаю, что нет. За «Мстителями» была вся история этой киновселенной. Несколько фильмов, все готовились к этому. И это была сенсация, которую можно было предвидеть. «Джокеру» в этом плане повезло, потому что он с одной стороны получил эстетскую премию Венецианского кинофестиваля, а с другой стороны это фильм ужасов, комикс, который естественно сработает. Но, поскольку есть ограничения по возрасту, а на мой взгляд эту картину можно смотреть с 13 лет… единственное, что спасет кассовые сборы «Джокера» - это то, если никто не будет обращать внимания на эти возрастные ограничения. Что подростки каким-то образом все равно пробьются на сеанс», - отметил он.