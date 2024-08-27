«Эмоциональное роуд-муви»: Войтинский раскрыл детали съемок фильма про группу «Звери»

Новый фильм с участием группы «Звери» — очень реалистичная и эмоциональная мелодрама про любовь, победу, отчаяние, мечта у и её воплощение. Об этом в интервью НСН рассказал основатель группы «Звери», режиссер и продюсер Александр Войтинский.

В Москве начались съёмки фильма «Все, что тебя касается» с участием Ромы Зверя и его группы «Звери». Кино выйдет в прокат в 2025 году, сообщил онлайн-кинотеатр Okko. Отмечается, что несколько сцен было отснято во время живого концерта «Зверей» на БСА «Лужники». В ролях — Маша Кошина, Виктор Хориняк, Зоя Бербер, Олег Чугунов, сам Рома Зверь (Роман Билык) и другие. По словам Войтинского, картина не будет биографической.