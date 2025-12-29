В МИД РФ назвали атаку на резиденцию Путина попыткой подорвать переговоры
Атака украинских беспилотников на госрезиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области является попыткой подорвать переговоры. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил замглавы российского МИД Александр Грушко.
По его словам, таким образом Киев намерен ещё больше затруднить достижение мира и делает это «в деликатную фазу поиска решений».
Дипломат уазал, что России «несомненно отреагирует на эту провокацию соответствующим образом».
«В том числе и в контексте формулирования нашей позиции по возможной формуле мира», - заключил Грушко.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что объекты и время ответного удара РФ уже определены, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
