В МИД РФ назвали атаку на резиденцию Путина попыткой подорвать переговоры

По его словам, таким образом Киев намерен ещё больше затруднить достижение мира и делает это «в деликатную фазу поиска решений».

Дипломат уазал, что России «несомненно отреагирует на эту провокацию соответствующим образом».

«В том числе и в контексте формулирования нашей позиции по возможной формуле мира», - заключил Грушко.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что объекты и время ответного удара РФ уже определены, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

