Валерий Сюткин посоветовал всем «Смерть Тузенбаха»
Валерий Сюткин посоветовал читателям НСН несколько спектаклей Константина Богомолова и поделился, что для одного из них написал девять песен.
Певец Валерий Сюткин поделился в разговоре с НСН, что в уходящем году посмотрел весь репертуар театра на Малой Бронной и особенно выделил «Смерть Тузенбаха» Константина Богомолова, а также раскрыл, что его дочь дебютировала в другом спектакле режиссера - «Молодожены», как режиссер-ассистент.
«Весь репертуар театра на Малой Бронной я просто обязан был посмотреть. Получил очень большое удовольствие от спектакля «Смерть Тузенбаха», всем рекомендую. Это неожиданное прочтение Чехова для тех, кто любит серьезные спектакли. Также там есть «Пигмалион», «Гамлет». Очень много иронии от Константина Богомолова и его команды. Мне не чужды спектакли других театров. Сам пока не имел возможность, но делегировал семью на все премьеры, которые, например, были в октябре», - рассказал он.
Также Сюткин поделился театральными успехами своей дочери Виолы, у которой в 2025 году состоялся дебют, и рассказал об их общей работе в одном из спектаклей Богомолова.
«Из яркого - дочь дебютировала, как режиссер. По-моему, у нее троекратный дебют. В спектакле Константина Богомолова «Молодожены» Виола Сюткина - режиссер-ассистент, а я автор музыки и текста. Я написал девять песен для этого спектакля, сейчас идут премьерные показы. Мне будет приятно, если спектакль понравится. Я внес свою лепту в становление режиссерского будущего моей дочери - она всегда об этом мечтала. Она уже более пяти лет завтруппой на сцене театра на Малой Бронной и на Мельникова», - поделился певец.
Ранее театральный критик Ольга Галахова в разговоре с НСН порассуждала, почему спектакль Богомолова «Карамазовы» мог быть снят с репертуара. Так, по одной из ее версий, это могло быть просто самопиаром.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп изменит подход к Зеленскому после атаки на резиденцию Путина
- Призыв на срочную службу в 2026 году составит 261 тысячу человек
- Белый дом сообщил о «позитивном разговоре» Трампа с Путиным по Украине
- Милонов и Вассерман вспомнили, как переодевались в Деда Мороза
- Валерий Сюткин посоветовал всем «Смерть Тузенбаха»
- В МИД РФ назвали атаку на резиденцию Путина попыткой подорвать переговоры
- Американист Ордуханян рассказал, когда США отменят санкции против России
- Почему россияне перестали вкладываться в новостройки
- Лавров: Украина пыталась атаковать госрезиденцию Путина
- Путин посмертно наградил посла в КНДР Александра Мацегору орденом Мужества
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru