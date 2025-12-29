Певец Валерий Сюткин поделился в разговоре с НСН, что в уходящем году посмотрел весь репертуар театра на Малой Бронной и особенно выделил «Смерть Тузенбаха» Константина Богомолова, а также раскрыл, что его дочь дебютировала в другом спектакле режиссера - «Молодожены», как режиссер-ассистент.

«Весь репертуар театра на Малой Бронной я просто обязан был посмотреть. Получил очень большое удовольствие от спектакля «Смерть Тузенбаха», всем рекомендую. Это неожиданное прочтение Чехова для тех, кто любит серьезные спектакли. Также там есть «Пигмалион», «Гамлет». Очень много иронии от Константина Богомолова и его команды. Мне не чужды спектакли других театров. Сам пока не имел возможность, но делегировал семью на все премьеры, которые, например, были в октябре», - рассказал он.

Также Сюткин поделился театральными успехами своей дочери Виолы, у которой в 2025 году состоялся дебют, и рассказал об их общей работе в одном из спектаклей Богомолова.