Белый дом сообщил о «позитивном разговоре» Трампа с Путиным по Украине
Телефонный разговор президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, посвященный ситуации вокруг Украины, завершился и прошел в позитивном ключе. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
По ее словам, американский лидер обсудил украинскую тематику с российским президентом после переговоров с Владимиром Зеленским в США. Левитт уточнила, что глава Белого дома остался удовлетворен результатами контакта.
По словам помощника президента России Юрия Ушакова, Трамп был шокирован и возмущен информацией о попытке атаки на государственную резиденцию Владимира Путина. По его словам, американский президент резко отреагировал на эти сообщения, заявив, что не мог даже предположить возможность подобных действий. Трамп назвал произошедшее как выходящее за рамки разумного.
Предыдущий телефонный разговор Путина и Трампа состоялся накануне встречи республиканца с Зеленским во Флориде и длился около часа и 15 минут. Глава Белого дома назвал тогда беседу «хорошей и очень продуктивной».
Помощник президента России Юрий Ушаков по итогам разговора заявлял, что Москва и Вашингтон выразили взаимную заинтересованность в достижении долгосрочного урегулирования конфликта. Он также отмечал, что президенты договорились продолжить общение после встречи Трампа с Зеленским в Мар-а-Лаго, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пригожин признался, за что любит Деда Мороза и хочет верить в сказку
- Трамп изменит подход к Зеленскому после атаки на резиденцию Путина
- Призыв на срочную службу в 2026 году составит 261 тысячу человек
- Белый дом сообщил о «позитивном разговоре» Трампа с Путиным по Украине
- Милонов и Вассерман вспомнили, как переодевались в Деда Мороза
- Валерий Сюткин посоветовал всем «Смерть Тузенбаха»
- В МИД РФ назвали атаку на резиденцию Путина попыткой подорвать переговоры
- Американист Ордуханян рассказал, когда США отменят санкции против России
- Почему россияне перестали вкладываться в новостройки
- Лавров: Украина пыталась атаковать госрезиденцию Путина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru