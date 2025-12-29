Белый дом сообщил о «позитивном разговоре» Трампа с Путиным по Украине

Телефонный разговор президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, посвященный ситуации вокруг Украины, завершился и прошел в позитивном ключе. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

По ее словам, американский лидер обсудил украинскую тематику с российским президентом после переговоров с Владимиром Зеленским в США. Левитт уточнила, что глава Белого дома остался удовлетворен результатами контакта.

По словам помощника президента России Юрия Ушакова, Трамп был шокирован и возмущен информацией о попытке атаки на государственную резиденцию Владимира Путина. По его словам, американский президент резко отреагировал на эти сообщения, заявив, что не мог даже предположить возможность подобных действий. Трамп назвал произошедшее как выходящее за рамки разумного.

Трамп: Идут финальные стадии переговоров по Украине

Предыдущий телефонный разговор Путина и Трампа состоялся накануне встречи республиканца с Зеленским во Флориде и длился около часа и 15 минут. Глава Белого дома назвал тогда беседу «хорошей и очень продуктивной».

Помощник президента России Юрий Ушаков по итогам разговора заявлял, что Москва и Вашингтон выразили взаимную заинтересованность в достижении долгосрочного урегулирования конфликта. Он также отмечал, что президенты договорились продолжить общение после встречи Трампа с Зеленским в Мар-а-Лаго, передает «Радиоточка НСН».

