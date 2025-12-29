Милонов и Вассерман вспомнили, как переодевались в Деда Мороза
Виталий Милонов дарил атмосферу праздника прямо в зоне СВО, а Анатолий Вассерман так и не смог никого порадовать, рассказали они НСН.
Самый главный костюмированный опыт с Дедом Морозом происходил в зоне проведения спецоперации, в таком виде пришлось выполнить и огневую задачу, заявил НСН депутат Госдумы Виталий Милонов.
Все хотят походить на Деда Мороза, но не всем это удается. Об этом рассказал Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга Вологодской области. Его слова приводит ТАСС. Милонов поделился своим опытом в роли праздничного волшебника.
«У меня папа работал в Африке, поэтому его особо не было на Новый год. Но когда он переехал работать в Североморск, то к нам обычно заходил Дед Мороз с военной выправкой. Я вспоминаю с теплотой этот праздник, но никогда не любил стоять на тумбочке и читать стихи. Это не мой формат — я любил получать подарки. Это все было мне в кайф. Я любил погулять по снежку, когда его выпадало много в новогоднюю ночь. С улыбкой вспоминаю, как я пытался отловить момент приход Деда Мороза с подарками до последнего, но каждый раз меня кто-то отвлекал, что-то происходило. Сам я наряжался в последний раз в костюм во время своей службы на СВО под Горловкой, когда поздравлял сослуживцев из противотанковой артиллерийской батареи. Мало того, что в новогоднюю ночь я выполнял огневое задание в костюме Деда Мороза», — вспомнил он.
В свою очередь, депутат Госдумы и интеллектуал Анатолий Вассерман рассказал НСН, что ему не доводилось дарить радость.
«Я сейчас понимаю, что поздравлял меня в детстве переодетый отец, но были и разные праздники в школе и детском саду с участием Деда Мороза. Я с теплотой вспоминаю детство, хотя бы потому, что тогда я был добрый и веселый, не чета нынешнему. Но это не значит, что я снова хотел бы влезть в детство. Я приобрел немалый житейский опыт, что достаточно полезно. Сам я не был Дедом Морозом, поскольку я всю жизнь холостой и бездетный — некого мне было веселить», — указал он.
Ранее гитарист группы «Чайф» Владимир Бегунов вспомнил в эфире НСН, как он перевоплощался в Деда Мороза.
