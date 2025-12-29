«У меня папа работал в Африке, поэтому его особо не было на Новый год. Но когда он переехал работать в Североморск, то к нам обычно заходил Дед Мороз с военной выправкой. Я вспоминаю с теплотой этот праздник, но никогда не любил стоять на тумбочке и читать стихи. Это не мой формат — я любил получать подарки. Это все было мне в кайф. Я любил погулять по снежку, когда его выпадало много в новогоднюю ночь. С улыбкой вспоминаю, как я пытался отловить момент приход Деда Мороза с подарками до последнего, но каждый раз меня кто-то отвлекал, что-то происходило. Сам я наряжался в последний раз в костюм во время своей службы на СВО под Горловкой, когда поздравлял сослуживцев из противотанковой артиллерийской батареи. Мало того, что в новогоднюю ночь я выполнял огневое задание в костюме Деда Мороза», — вспомнил он.

В свою очередь, депутат Госдумы и интеллектуал Анатолий Вассерман рассказал НСН, что ему не доводилось дарить радость.

«Я сейчас понимаю, что поздравлял меня в детстве переодетый отец, но были и разные праздники в школе и детском саду с участием Деда Мороза. Я с теплотой вспоминаю детство, хотя бы потому, что тогда я был добрый и веселый, не чета нынешнему. Но это не значит, что я снова хотел бы влезть в детство. Я приобрел немалый житейский опыт, что достаточно полезно. Сам я не был Дедом Морозом, поскольку я всю жизнь холостой и бездетный — некого мне было веселить», — указал он.

Ранее гитарист группы «Чайф» Владимир Бегунов вспомнил в эфире НСН, как он перевоплощался в Деда Мороза.

