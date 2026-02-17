Фитнес-клубы не должны ограничивать своих клиентов в одежде, главное, чтобы она была приличной и удобной для занятий спортом, заявил НСН управляющий партнер отраслевой бизнес-площадки «Фитнес Эксперт» Максим Бабошин.

Ранее заместитель председателя Всемирного русского народного собора Михаил Иванов предложил на законодательном уровне закрепить требования к внешнему виду посетителей фитнес-центров и спортзалов. Общественник заявил «Абзацу», что внешний вид некоторых людей превращает тренировку в эпатажное шоу с неприкрытым животом, оголенными ягодицами и просвечивающим бельем.