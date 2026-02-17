Обойдемся без запретов: Фитнес-клубы выступили против дресс-кода
Единственным правилом посещения фитнес-клубов должна быть форма, в которой удобно заниматься спортом, заявил НСН управляющий партнер бизнес-площадки «Фитнес Эксперт» Максим Бабошин.
Фитнес-клубы не должны ограничивать своих клиентов в одежде, главное, чтобы она была приличной и удобной для занятий спортом, заявил НСН управляющий партнер отраслевой бизнес-площадки «Фитнес Эксперт» Максим Бабошин.
Ранее заместитель председателя Всемирного русского народного собора Михаил Иванов предложил на законодательном уровне закрепить требования к внешнему виду посетителей фитнес-центров и спортзалов. Общественник заявил «Абзацу», что внешний вид некоторых людей превращает тренировку в эпатажное шоу с неприкрытым животом, оголенными ягодицами и просвечивающим бельем.
«Такие инициативы не имеют ничего общего с реальной жизнью. Может быть, начнут на пляжах запрещать надевать купальники? Для бизнеса ничего не изменится, а клиентам станет неудобно. Как правило, клубы не ограничивают своих клиентов в одежде. Форма должна быть в рамках приличия, это должна быть спортивная форма, которая обеспечивает соответствующий спортивный процесс - спортивная форма для занятия спортом. Но дело каждого клиента, как он выглядит», - считает Бабошин.
Обычно ограничения фитнес-клубов касаются шапочек для купания или обуви, но про «откровенность» нарядов заговорили впервые, ранее рассказала НСН глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Неаполе из-за пожара обвалился купол исторического театра «Саннадзаро»
- Депутат Свинцов не подтвердил тотальную блокировку Telegram c 1 апреля
- Идеальный вариант? Лукашенко предложит Трампу отправить Мадуро в Россию
- ЦБ вернется к нейтральной денежно-кредитной политике в течение 2027 года
- На Кубани НПЗ и резервуар с нефтепродуктами загорелись после атаки БПЛА
- СМИ: Telegram полностью заблокируют в России с 1 апреля
- Обойдемся без запретов: Фитнес-клубы выступили против дресс-кода
- На Пхукете шесть россиян пострадали при падении лифта
- Экономят на маленьких? Куда пропадают магазины детской одежды
- Тайсон и Мэйуэзер проведут бой в ДР Конго
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru