Обойдемся без запретов: Фитнес-клубы выступили против дресс-кода

Единственным правилом посещения фитнес-клубов должна быть форма, в которой удобно заниматься спортом, заявил НСН управляющий партнер бизнес-площадки «Фитнес Эксперт» Максим Бабошин.

Фитнес-клубы не должны ограничивать своих клиентов в одежде, главное, чтобы она была приличной и удобной для занятий спортом, заявил НСН управляющий партнер отраслевой бизнес-площадки «Фитнес Эксперт» Максим Бабошин.

Ранее заместитель председателя Всемирного русского народного собора Михаил Иванов предложил на законодательном уровне закрепить требования к внешнему виду посетителей фитнес-центров и спортзалов. Общественник заявил «Абзацу», что внешний вид некоторых людей превращает тренировку в эпатажное шоу с неприкрытым животом, оголенными ягодицами и просвечивающим бельем.

«Такие инициативы не имеют ничего общего с реальной жизнью. Может быть, начнут на пляжах запрещать надевать купальники? Для бизнеса ничего не изменится, а клиентам станет неудобно. Как правило, клубы не ограничивают своих клиентов в одежде. Форма должна быть в рамках приличия, это должна быть спортивная форма, которая обеспечивает соответствующий спортивный процесс - спортивная форма для занятия спортом. Но дело каждого клиента, как он выглядит», - считает Бабошин.

Обычно ограничения фитнес-клубов касаются шапочек для купания или обуви, но про «откровенность» нарядов заговорили впервые, ранее рассказала НСН глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина.

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОдеждаФитнесСпорт

