Идеальный вариант? Лукашенко предложит Трампу отправить Мадуро в Россию
Чтобы США и Венесуэла смогли наладить отношения, нужно освободить президента Мадуро и отправить в Белоруссию или Россию, заявил НСН белорусский политолог Алексей Дзермант.
Белоруссия может предложить свое решение венесуэльского кризиса – освободить президента Николаса Мадуро и переправить его на территорию Белоруссии или России, заявил НСН белорусский политолог, директор центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» Алексей Дзермант.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с госсекретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым раскритиковал политику США в отношении Венесуэлы. Как передает белТА, Лукашенко предложил американцам «идеальный вариант», но они «пошли своим путём». Глава республики заявил, что у него имеется новое предложение по выходу из венесуэльского кризиса и выразил готовность обсудить его лично с президентом США Дональдом Трампом. По словам Лукашенко, он не надеется, что Трамп будет это с ним обсуждать, но может хотя бы высказать свою точку зрения.
По мнению Дзерманта, Лукашенко может предложить Трампу освободить президента Венесуэлы, чтобы переправить его в Белоруссию или Россию.
«Прежде всего необходимо освободить Мадуро и его супругу. Этот акт беззакония, наоборот, кризис усугубляет и показывает США как агрессивную и безответственную страну, которая не уважает законы и международное право. Если говорить о нормализации отношений между Венесуэлой и США, то надо к этому подходить на другой основе. Если американцы категорически против того, чтобы Мадуро находился у власти, я думаю, что вариант, например, с отъездом Мадуро в Белоруссию или Россию, мог бы быть приемлемым. Но вот это показательное похищение и планируемая судебная расправа - скорее, конфликт подогревает, чем решает. Поэтому я думаю, Лукашенко мог предлагать идею освобождения Мадуро и переезда его куда-то к нам. На основе такой доброй воли по освобождению Мадуро можно было бы решить вопрос и с нефтью, уже с новым венесуэльским руководством», - утверждает Дзермант.
Вместе с тем, белорусский политолог признает, что вряд ли президент США прислушается к совету Лукашенко по поводу нормализации отношений США и Венесуэлы.
«Я думаю, что мнение Лукашенко до Трампа дойдет в том или ином виде. Может быть, через участие белорусской стороны в Совете мира. Но Трамп слышит пока только себя или свое ближнее окружение, в том числе ястребов из числа военных. Поэтому пока он голосу разума не прислушается. Пока контакты сторон (США и Белоруссии – прим. НСН) имеют ограниченный характер. Страны находятся на довольно низкой степени доверия. Для этого, чтобы оно возникло, нужно время. Но отношения нормальные, рабочие», - полагает белорусский политолог.
Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил НСН, что американские компании не спешат заходить на нефтяной рынок Венесуэлы, так как себестоимость добычи очень высокая.
