В Неаполе из-за пожара обвалился купол исторического театра «Саннадзаро»
17 февраля 202612:37
Пожар произошел в здании исторического театра «Саннадзаро» в центре Неаполя. Об этом сообщает агентство ANSA.
По его данным, в результате ЧП обвалился купол театра, открытого в 1847 году. Соседние здания были повреждены.
Известно, что несколько человек отравились угарным газом, при этом серьезно никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются.
Ранее в Риме частично обрушилась средневековая башня Torre dei Conti, спасатели заявляли о риске повторного обрушения.
