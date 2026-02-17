В Неаполе из-за пожара обвалился купол исторического театра «Саннадзаро»

Пожар произошел в здании исторического театра «Саннадзаро» в центре Неаполя. Об этом сообщает агентство ANSA.

По его данным, в результате ЧП обвалился купол театра, открытого в 1847 году. Соседние здания были повреждены.

Известно, что несколько человек отравились угарным газом, при этом серьезно никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются.

Ранее в Риме частично обрушилась средневековая башня Torre dei Conti, спасатели заявляли о риске повторного обрушения.

