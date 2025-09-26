Книжный сервис объяснил рост интереса к бумажным изданиям
Секрет успешного развития книжного рынка — синергия бумажных и цифровых изданий, а также аудиокниг, сказал НСН Сергей Анурьев.
Цифровые издания в долгосрочной перспективе могут обогнать по объему продаж бумажные книги, однако книжный рынок будет успешно развиваться лишь при удачном сочетании бумажного и цифрового форматов. Об этом НСН заявил генеральный директор группы компаний «Литрес» Сергей Анурьев.
Книжный сервис «Литрес» запускает продажи бумажных книг, сообщило издание «Коммерсантъ». Теперь пользователи могут покупать в «Литрес» книги из сети «Читай-город — Буквоед», не переходя из сервиса. Ассортимент включает более 42 000 наименований. Забрать заказ можно в одном из 688 магазинов сети «Читай-город — Буквоед» по всей России. В дальнейшем сервис планирует внедрить оформление предзаказов на бумажные книги и подключить новые варианты доставки. Анурьев обозначил ключевые цели нового проекта.
«Основные цели данного проекта – развитие мультиформатного чтения, обмен аудиторией с объединенной сетью “Читай-город – Буквоед” и рост выручки обеих компаний. Безусловно, проект карты для молодежи с возможностью льготной покупки книг нам также интересен, однако запуск бумажных книг на “Литрес” непосредственно с этим не связан. Мы рассчитываем, что по этой карте пользователи смогут приобретать не только бумажные, но и цифровые книги в сервисах, так как по данным исследования, проведенного в июне 2025 года, 66% в возрасте пользователей 14-21 года читали или слушали цифровые книги за последние полгода. Однако эти цифры ниже, чем среди всех потребителей целевого контента (16-59 лет). Возможность предложить аудитории различные варианты потребления книжного контента без ограничений позволит увеличить процент читающей молодежи в целом», — сказал Анурьев.
Собеседник НСН также назвал преимущества электронных и бумажных изданий, а также аудиокниг.
«Сравнивать продажи эти форматов “в лоб” не совсем корректно. Печатные, электронные и аудиокниги не конкурируют между собой, а взаимодополняют друг друга, поэтому мы прилагаем большие усилия для развития мультиформатного чтения. Один и тот же пользователь может, например, в транспорте или на пробежке слушать аудиокнигу, вечером перед сном читать бумажную, а в отпуск брать электронную. Мы считаем, что синергия бумажного и цифрового форматов — одна из ключевых возможностей для развития книжного рынка России в целом. В целом, емкость рынка бумажных книг пока в несколько раз превосходит емкость рынка цифровых. Однако последний растет более активно: на 37% по итогам 2024 года, как следует из отчета исследовательской компании J’son & PartnersConsulting, в том время как бумага в прошлом году показала рост на 7%, по данным издательской группы “Эксмо-АСТ”», — добавил он.
В заключение Анурьев предсказал, что цифровые книги обгонят по продажам бумажные издания в течение 10-20 лет.
«При этом продажи цифровых книг вполне могут превзойти продажи бумажных в долгосрочной перспективе 10-20 лет. И уже сейчас есть сегменты, где потребление бумажных и цифровых книг примерно одинаково (детективы), а есть такие, где “цифра” преобладает (фэнтези, фантастика, любовные романы). Не исключено, что в дальнейшем рынки разойдутся по сегментам — какие-то закрепятся в бумаге (детские книги, иллюстрированные энциклопедии, подарочные издания, книги об искусстве и так далее), какие-то — в цифровом формате. Комиксы и вебтуны в России, например, в цифровом формате в несколько раз могут превзойти бумажные издания, как это произошло на азиатских рынках. Все зависит от усилий игроков рынка по развитию и продвижению этих форматов», — подытожил он.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что доля российских авторов в продажах наиболее популярных книг в стране по итогам первой половины года впервые увеличилась до 46%.
