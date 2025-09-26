«Основные цели данного проекта – развитие мультиформатного чтения, обмен аудиторией с объединенной сетью “Читай-город – Буквоед” и рост выручки обеих компаний. Безусловно, проект карты для молодежи с возможностью льготной покупки книг нам также интересен, однако запуск бумажных книг на “Литрес” непосредственно с этим не связан. Мы рассчитываем, что по этой карте пользователи смогут приобретать не только бумажные, но и цифровые книги в сервисах, так как по данным исследования, проведенного в июне 2025 года, 66% в возрасте пользователей 14-21 года читали или слушали цифровые книги за последние полгода. Однако эти цифры ниже, чем среди всех потребителей целевого контента (16-59 лет). Возможность предложить аудитории различные варианты потребления книжного контента без ограничений позволит увеличить процент читающей молодежи в целом», — сказал Анурьев.

Собеседник НСН также назвал преимущества электронных и бумажных изданий, а также аудиокниг.

«Сравнивать продажи эти форматов “в лоб” не совсем корректно. Печатные, электронные и аудиокниги не конкурируют между собой, а взаимодополняют друг друга, поэтому мы прилагаем большие усилия для развития мультиформатного чтения. Один и тот же пользователь может, например, в транспорте или на пробежке слушать аудиокнигу, вечером перед сном читать бумажную, а в отпуск брать электронную. Мы считаем, что синергия бумажного и цифрового форматов — одна из ключевых возможностей для развития книжного рынка России в целом. В целом, емкость рынка бумажных книг пока в несколько раз превосходит емкость рынка цифровых. Однако последний растет более активно: на 37% по итогам 2024 года, как следует из отчета исследовательской компании J’son & PartnersConsulting, в том время как бумага в прошлом году показала рост на 7%, по данным издательской группы “Эксмо-АСТ”», — добавил он.