На Кубани НПЗ и резервуар с нефтепродуктами загорелись после атаки БПЛА
Возгорания произошли в результате атак БПЛА в Краснодарском крае. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
Так, пожар общей площадью около 700 квадратных метров произошел на Ильском нефтеперерабатывающем заводе. Был поврежден резервуар с нефтепродуктами. Как отметили в оперштабе, никто не пострадал.
Кроме того, в поселке Волна из-за атаки БПЛА загорелся резервуар с нефтепродуктами.
«Пострадавших нет. Площадь пожара составляет 1250 кв. метров», - указали в оперштабе.
Ранее в поселке Ильском на Кубани два человека пострадали из-за падения обломков БПЛА.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru