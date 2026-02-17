На Кубани НПЗ и резервуар с нефтепродуктами загорелись после атаки БПЛА

Возгорания произошли в результате атак БПЛА в Краснодарском крае. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Так, пожар общей площадью около 700 квадратных метров произошел на Ильском нефтеперерабатывающем заводе. Был поврежден резервуар с нефтепродуктами. Как отметили в оперштабе, никто не пострадал.

Кроме того, в поселке Волна из-за атаки БПЛА загорелся резервуар с нефтепродуктами.

«Пострадавших нет. Площадь пожара составляет 1250 кв. метров», - указали в оперштабе.

Ранее в поселке Ильском на Кубани два человека пострадали из-за падения обломков БПЛА.

