СМИ: Telegram полностью заблокируют в России с 1 апреля
Мессенджер Telegram будет полностью заблокирован в России с 1 апреля. Об этом сообщает Telegram-канал BAZA со ссылкой на источники в нескольких ведомствах.
По данным СМИ, с апреля Роскомнадзор начнет тотальную блокировку платформы по аналогии с соцсетями Instagram и Facebook (оба ресурса запрещены в России, они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).
«Применяться мера будет на территории всей России: приложение не будет прогружаться ни через мобильные сети, ни через стационарные интернет-системы», - пишет BAZA.
Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас допустил полную блокировку Telegram в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
