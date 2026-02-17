СМИ: Telegram полностью заблокируют в России с 1 апреля

По данным СМИ, с апреля Роскомнадзор начнет тотальную блокировку платформы по аналогии с соцсетями Instagram и Facebook (оба ресурса запрещены в России, они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

«Применяться мера будет на территории всей России: приложение не будет прогружаться ни через мобильные сети, ни через стационарные интернет-системы», - пишет BAZA.

Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас допустил полную блокировку Telegram в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

