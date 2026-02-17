ЦБ вернется к нейтральной денежно-кредитной политике в течение 2027 года
17 февраля 202612:16
Банк России вернется к нейтральной денежно-кредитной политике в течение следующего года. Об этом заявил зампредседателя ЦБ Алексей Заботкин, передает РИА Новости.
«В течение 2027 года в нейтральный диапазон ставка вернется», - указал Заботкин.
Нейтральная ключевая ставка Центробанка составляет 7,5 - 8,5 процента в номинальном выражении.
На минувшей неделе Банк России снизил ключевую ставку с 16% до 15,5%, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
