Победитель «Большой книги» Эдуард Веркин раскрыл свои «личности» и будущее Земли
Книги, для которых приходится работать головой, «изнашивают» авторов, сказал в эфире НСН Эдуард Веркин, объяснив разницу между «Сорокой на виселице» и «Кусателем ворон».
Писатель Эдуард Веркин в интервью НСН объяснил, как в его творчестве уживаются несколько «личностей», и раскрыл секрет популярности научной фантастики.
Ранее Веркин с фантастическим романом «Сорока на виселице» стал победителем премии «Большая книга». От также известен, как детский писатель, написал серию «inferno» под псевдонимом Макс Острогин, а после книги «снарк снарк» Веркина сравнивали со Стивеном Кингом. Писатель объяснил, как выбирает «личность» для написания нового романа.
«Выбираю по настроению, в соответствии с текущей задачей. Я люблю сочинять легкие юмористические книги, подозреваю, моя «главная» личность – автор "Кусателя ворон" и "снарк снарк". Во всяком случае, сочинять их было приятнее прочих. "Сорока на виселице" или "Остров Сахалин" задействовали слишком много душевных и умственных ресурсов. Если палить душевное электричество - это ежедневная рутина писателя, то задействовать мозг при работе над книгами, по-моему, надо весьма осторожно, интеллект для писателя вторичен, гораздо важнее баланс. Книги, для которых приходится работать головой, нравятся читателям (правда, надо признать, не всем) и изнашивают авторов», - разъяснил Веркин.
Он признался, что не удивлен победе на премии, и назвал причины интереса россиян к жанру научной фантастики.
«Я отсылал произведения на "Большую книгу" пять раз, поход длился тринадцать лет, и все книги были достойны. Автору сложно делить книги на лучшие и не лучшие, да и не нужно. Но "Сорока" - определенно, лучшее, что я написал за последние три года. В целом интерес к фантастике повысился, хотя я как автор это пока не особо ощущаю. Появилось несколько специализированных премий, массово экранизируются произведения Стругацких, да и вообще кинематографисты стали обращаться к научной фантастике несколько чаще, чем в скудные предыдущие годы. Чем это вызвано? Если брать внешние причины, то это успех китайской волны и Лю Цыиня (китайский писатель-фантаст – прим. НСН), индустрия развлечений убедилась, что так можно – и вуаля», - отметил писатель.
Он также предупредил о технологической революции и подготовке ее «декораций».
«В глобальном смысле повышение интереса к фантастике обусловлено грядущей научно-технической революцией. Сейчас мы на очень дальних ее подступах, но общество Земли начали готовить к новому технологическому рывку. Здесь может быть интересно – сначала смонтируют декорации, земляне к ним привыкнут, по мере развития технологий декорации заполнятся содержимым, тем самым удастся избежать социальных перекосов и войти в новую эпоху без лишних потрясений», - заключил собеседник НСН.
Шеф-редактор группы компаний «Литрес» Екатерина Писарева ранее объяснила «Радиоточка НСН» почему «Сорока на виселице» Эдуарда Веркина стала главным претендентом на победу в «Большой книге».
