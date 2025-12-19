Победитель «Большой книги» Эдуард Веркин раскрыл свои «личности» и будущее Земли

Писатель Эдуард Веркин в интервью НСН объяснил, как в его творчестве уживаются несколько «личностей», и раскрыл секрет популярности научной фантастики.

Ранее Веркин с фантастическим романом «Сорока на виселице» стал победителем премии «Большая книга». От также известен, как детский писатель, написал серию «inferno» под псевдонимом Макс Острогин, а после книги «снарк снарк» Веркина сравнивали со Стивеном Кингом. Писатель объяснил, как выбирает «личность» для написания нового романа.