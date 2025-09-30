Прима-балерина Большого театра назвала самый популярный балет у иностранцев
Из иностранцев Большой театр сейчас посещают в основном китайцы, сказала НСН балерина Евгения Образцова.
В Китае очень любят балет, а приезжая в Россию, китайцы хотят посетить визитную карточка Большого театра — балет «Спартак», заявила в эфире НСН прима-балерина Большого театра Евгения Образцова.
Певец Ван Си, представивший Китай на международном песенном конкурсе «Интервидение», ранее признался журналистам, что является фанатом великого русского композитора Петра Чайковского. Он также поделился планами посетить балет «Лебединое озеро» в Большом театре вместе со своей дочкой, которая и сама занимается балетом. Образцова отметила, что в Китае интересуются балетным искусством.
«Если говорить о самом популярном среди иностранцев балете в Большом театре, пожалуй, это «Спартак». Конечно, «Лебединое озеро» тоже популярно, но в Большом именно «Спартак» — визитная карточка театра. Сейчас больше всего из иностранцев в Большой ходят, конечно, китайцы. К слову, на днях моя подруга, например, приобрела билеты как раз для двух китаянок на мой творческий вечер «Жизнь на кончиках пальцев…», который пройдет 21 октября в Московском Международном Доме Музыки. Любовь и интерес к балету в Китае велик, что уж говорить о легендарных спектаклях Большого театра», — сказала собеседница НСН.
Она также рассказала о британском хореографе и артисте Джоне Куке, который готовит ряд постановок в России.
«А если говорить не о зрителях, а о творцах – иностранных артистах и хореографах, которые в настоящее время работают у нас, хотелось бы отметить британского хореографа и артиста балета Джону Кука. В России Джона уже ставил замечательные спектакли для Севастопольского театра оперы и балета – «Поликушка» и «Грозовой Перевал», московская премьера которого с успехом прошла как раз у нас в Большом. А 13 октября в Кремле на вечере одноактных балетов «Балетный триптих», в котором я тоже принимаю участие, состоится мировая премьера нового балета Джоны – «Кроткая» по повести Достоевского. Я видела несколько попыток постановки «Кроткой», но пока, на мой взгляд, они были не очень удачными. И мне, как артистке, очень интересно посмотреть, что же получится у Джоны! Мне он интересен и как хореограф, с которым, надеюсь в какой-то момент поработать вместе, и как артист. И рада, что он тоже примет участие в моем творческом вечере», — отметила артистка.
Ранее председатель Комитета по культуре Санкт-Петербурга Федор Болтин заявил НСН, что артисты из стран БРИКС регулярно приезжают в Россию на гастроли, а для искушенного российского зрителя знакомство с традиционными музыкальными инструментами, голосами, этническим разнообразием этих стран - настоящий подарок.
