Она также рассказала о британском хореографе и артисте Джоне Куке, который готовит ряд постановок в России.

«А если говорить не о зрителях, а о творцах – иностранных артистах и хореографах, которые в настоящее время работают у нас, хотелось бы отметить британского хореографа и артиста балета Джону Кука. В России Джона уже ставил замечательные спектакли для Севастопольского театра оперы и балета – «Поликушка» и «Грозовой Перевал», московская премьера которого с успехом прошла как раз у нас в Большом. А 13 октября в Кремле на вечере одноактных балетов «Балетный триптих», в котором я тоже принимаю участие, состоится мировая премьера нового балета Джоны – «Кроткая» по повести Достоевского. Я видела несколько попыток постановки «Кроткой», но пока, на мой взгляд, они были не очень удачными. И мне, как артистке, очень интересно посмотреть, что же получится у Джоны! Мне он интересен и как хореограф, с которым, надеюсь в какой-то момент поработать вместе, и как артист. И рада, что он тоже примет участие в моем творческом вечере», — отметила артистка.

Ранее председатель Комитета по культуре Санкт-Петербурга Федор Болтин заявил НСН, что артисты из стран БРИКС регулярно приезжают в Россию на гастроли, а для искушенного российского зрителя знакомство с традиционными музыкальными инструментами, голосами, этническим разнообразием этих стран - настоящий подарок.

