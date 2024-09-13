«Лебединое озеро» и «Щелкунчик»: Какие русские театральные хиты покоряют иностранцев

Десятый Cанкт-Петербургский международный культурный форум (СПМКФ) проведут с 11 по 14 сентября. Организаторами выступают Министерство культуры РФ и городское правительство. Программа включает в себя выставки, Фестиваль стран БРИКС и дискуссионные сессии. Болтин рассказал, что в России для иностранцев показывают спектакли со специальными субтитрами, чтобы зрители могли понимать сюжет.



«Самые любимые российские театральные постановки у иностранной публики – такая наша балетная классика, как «Лебединое озеро» и «Щелкунчик». Последний в зимний период времени традиционно является хитом. «Лебединое озеро» - это визитная карточка русского балета. Очень приятно, что в последнее время мы видим широкий интерес со стороны иностранной публики и к драматическому театру, чему свидетельствует большое число фестивалей, в рамках которых показывают спектакли, адаптированные для иностранной публики, со специальными субтитрами. Благодаря ним иностранцы могут понять суть происходящего сюжета. Рост интереса иностранной публики к драматическим постановкам понятен, поскольку в современном театральном мире, в том числе в европейских странах, все меньше остается классических постановок. В основном все замещается либо использованием мультимедийного контента, либо появляется смешение жанров, что совершенно непринято в нашей сценической школе. Вряд ли это можно назвать театром, это уже какой-то другой жанр, который не находит своего зрителя у более консервативной аудитории», - сказал собеседник НСН.

Ранее один из ведущих популяризаторов русской литературы в Китае, доктор филологических наук, писатель Лю Вэньфэй рассказал «Радиоточке НСН», что самым популярным русским писателем в Китае является Федор Достоевский, поскольку его произведения имеют много возможностей для интерпретаций.

