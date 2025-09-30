Цены на услуги сервисов вырастут после страхования от утечек
Страхование пользователей будет выгодно и самим компаниям, так как выплата по страховке будет меньше, чем штраф, который им придется заплатить за утечку, заявил НСН Алексей Раевский.
Страхование от утечек персональных данных однозначно приведет к росту цен на услуги сервисов, так как они будут закладывать это в свой бюджет. Об этом НСН рассказал гендиректор компании Zecurion, эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский.
В России хотят запустить страхование от утечек персональных данных, пишут «Известия». Как объяснили во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС), определить размер ущерба может только суд. Сейчас люди могут подать иск при утечке их данных, но из миллионов пострадавших компенсации добиваются лишь десятки человек, которые в основном получают до 5 тысяч рублей. В союзе предложили ввести гарантированные выплаты всем пострадавшим и направили письмо в Совфед. Раевский отметил, что страхование должно быть выгоднее и для самих компаний.
«К росту цен это в любом случае приведет, потому что, когда ввели оборотные штрафы, многие компании решили просто заложить возможность этих штрафов в бюджет. А утечка может случиться с любой компанией, даже с той, которая очень внимательно относится к вопросам защиты информации. Здесь очень много факторов, и их все учесть невозможно. Поэтому, естественно, компании закладывают это в бюджет. В этом случае страхование, возможно, как раз-таки снизит эту нагрузку, потому что страховая премия должна быть меньше, чем возможный штраф. Надо смотреть, что будет являться страховым случаем, как будет определяться страховой случай - здесь очень много нюансов», - рассказал он.
Раевский также объяснил, почему компенсация людям, чьи данные утекли в открытый доступ, обычно исчисляется всего пятью тысячами рублей.
«У нас сложно доказать, чем конкретная утечка повредила конкретному человеку. У нас же в целом практика компенсации морального вреда достаточно сложная. Нужно предоставить какие-то справки, что у человека была депрессия, например, что он не мог ходить на работу. А материального вреда от утечки же никакого нет. Никакие имущественные права тоже не были нарушены. Поэтому, во-первых, мало кто обращается за такими компенсациями, а во-вторых, сами суммы компенсаций не очень высокие. Вот штрафы для компании, которая допустила утечку, высокие», - подытожил он.
Ранее IT-инфраструктура авиакомпании «Аэрофлот» подверглась масштабной кибератаке, что привело к массовым задержкам и отменам вылетов самолётов, а также утечке личных данных персонала и пилотов. Тогда Раевский в беседе с НСН отметил, что хакеры не могут требовать выкуп у государственной компании, поэтому публикация похищенных данных – это целенаправленный удар по имиджу.
