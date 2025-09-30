«К росту цен это в любом случае приведет, потому что, когда ввели оборотные штрафы, многие компании решили просто заложить возможность этих штрафов в бюджет. А утечка может случиться с любой компанией, даже с той, которая очень внимательно относится к вопросам защиты информации. Здесь очень много факторов, и их все учесть невозможно. Поэтому, естественно, компании закладывают это в бюджет. В этом случае страхование, возможно, как раз-таки снизит эту нагрузку, потому что страховая премия должна быть меньше, чем возможный штраф. Надо смотреть, что будет являться страховым случаем, как будет определяться страховой случай - здесь очень много нюансов», - рассказал он.

Раевский также объяснил, почему компенсация людям, чьи данные утекли в открытый доступ, обычно исчисляется всего пятью тысячами рублей.

«У нас сложно доказать, чем конкретная утечка повредила конкретному человеку. У нас же в целом практика компенсации морального вреда достаточно сложная. Нужно предоставить какие-то справки, что у человека была депрессия, например, что он не мог ходить на работу. А материального вреда от утечки же никакого нет. Никакие имущественные права тоже не были нарушены. Поэтому, во-первых, мало кто обращается за такими компенсациями, а во-вторых, сами суммы компенсаций не очень высокие. Вот штрафы для компании, которая допустила утечку, высокие», - подытожил он.

Ранее IT-инфраструктура авиакомпании «Аэрофлот» подверглась масштабной кибератаке, что привело к массовым задержкам и отменам вылетов самолётов, а также утечке личных данных персонала и пилотов. Тогда Раевский в беседе с НСН отметил, что хакеры не могут требовать выкуп у государственной компании, поэтому публикация похищенных данных – это целенаправленный удар по имиджу.

