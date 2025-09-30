Синоптик Тишковец пообещал россиянам «тыквенный» октябрь
«Тыквенный» октябрь ожидает россиян в центральной части страны, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Как отметил синоптик, в сентябре среднемесячная температура воздуха в Москве на 2 градуса превысила климатическую норму. Так, 26 сентября был установлен рекорд, температура составила +26,7 градуса. При этом в столице выпало 9 мм осадков - 13% от месячной нормы. Октябрь поддержит тенденцию, второй месяц осени будет теплее многолетней метеостатистики на 2-3 градуса. Также ожидается небольшой дефицит осадков в 10-30%.
«Октябрь в Центральной России на прогностической карте аномалии температуры будет оранжевым - цвета тыквы», - подчеркнул Тишковец.
Между тем научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о заморозках в Северо-Западном федеральном округе, в центре Европейской России и южной части Центрального федерального округа, пишет «Свободная пресса».
