«Статистика глобально не меняется. Если мы говорим о структуре заболеваемости, на первом месте рак легкого у мужчин, рак молочной железы у женщин. Эти заболевания чаще встречаются в пожилом возрасте, особенно рак легкого. Здесь прямая связь с возрастом. С возрастом возрастают риски возникновения опухолей желудочно-кишечного тракта. Рак желудка, рак толстой кишки чаще встречается в пожилом возрасте. Рак предстательной железы тоже у нас лидер, если можно так сказать. Это касается мужчин в пожилом возрасте. Конечно, глобальное увеличение продолжительности жизни позволяет людям «дожить до своего рака», до этого они могли умирать по другим причинам», - объяснил он.

Поэтому необходимо сдавать анализы на постоянной основе, добавил врач.

«Обезопасить себя невозможно. Есть диспансеризация, которая позволяет получать общую информацию о состоянии здоровья. Важно на постоянной основе делать УЗИ, эндоскопию, особенно людям после 45 лет. В таком случае можно выявить заболевание на ранней стадии, будет больше шансов помочь», - заключил собеседник НСН.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил ТАСС о готовности препарата против рака. По его словам, специалисты готовы в течение 1-1,5 месяца перейти к лечению группы добровольцев, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

