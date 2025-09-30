Онколог рассказал, какие анализы необходимо сдавать после 45 лет
Врач-онколог Андрей Пылев заявил НСН, что важно на постоянной основе делать УЗИ и эндоскопию.
Онкологические заболевания напрямую связаны с возрастом человека, после 45 лет важно проверять здоровье на постоянной основе, заявил НСН врач-онколог Андрей Пылев.
Число смертей от рака к 2050 году вырастет в мире почти на 75% по сравнению с 2023 годом — такой прогноз опубликован в авторитетном медицинском журнале Lancet. Причина этого — общее старение населения планеты, объясняют ученые. Пылев подтвердил такую тенденцию.
«Статистика глобально не меняется. Если мы говорим о структуре заболеваемости, на первом месте рак легкого у мужчин, рак молочной железы у женщин. Эти заболевания чаще встречаются в пожилом возрасте, особенно рак легкого. Здесь прямая связь с возрастом. С возрастом возрастают риски возникновения опухолей желудочно-кишечного тракта. Рак желудка, рак толстой кишки чаще встречается в пожилом возрасте. Рак предстательной железы тоже у нас лидер, если можно так сказать. Это касается мужчин в пожилом возрасте. Конечно, глобальное увеличение продолжительности жизни позволяет людям «дожить до своего рака», до этого они могли умирать по другим причинам», - объяснил он.
Поэтому необходимо сдавать анализы на постоянной основе, добавил врач.
«Обезопасить себя невозможно. Есть диспансеризация, которая позволяет получать общую информацию о состоянии здоровья. Важно на постоянной основе делать УЗИ, эндоскопию, особенно людям после 45 лет. В таком случае можно выявить заболевание на ранней стадии, будет больше шансов помочь», - заключил собеседник НСН.
Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил ТАСС о готовности препарата против рака. По его словам, специалисты готовы в течение 1-1,5 месяца перейти к лечению группы добровольцев, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
