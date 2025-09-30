Начальника ГУ МЧС по КБР задержали по подозрению в получении взятки
Правоохранители задержали начальника главного управления по Кабардино-Балкарии Михаила Надежина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
«Надежин задержан по подозрению в получении взятки», — отметил собеседник агентства.
Как сообщает ТАСС, глава ГУ МЧС мог получить 2 млн рублей от предпринимателя Анзора Ногмова. Предположительно, Надежин согласился подписывать документы по пожарной безопасности без фактических проверок и подписал договоры на обслуживание, проведение аварийно-спасательных работ, планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных объектах.
Михаил Надежин руководит республиканским управлением МЧС с 2014 года.
Ранее экс-первого замглавы администрации Нижнего Новгорода Илью Штокмана обвинили в получении взятки в особо крупном размере - 55 млн рублей, пишет «Свободная пресса».
