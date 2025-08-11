«Мне кажется, идея хорошая. Артист – это такое понятие, которое в чем-то очень всех объединяет, и совершенно не важно, это артист балета, музыкант или драматический актер. Эти люди делают одно общее дело – представление. Каждый из нас, по сути, несет какое-то свое откровение на сцене. Такие люди, безусловно, имеют очень много точек соприкосновения. Поэтому, мне кажется, они вправе иметь такой праздник», - поделилась она.

Ранее киноактриса, депутат Госдумы Елена Драпеко в разговоре с НСН заявила, что нет никаких причин праздновать единый День артиста, поскольку у всех разные роли, и есть закрепленные памятные даты.

