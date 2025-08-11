Балерина Образцова объяснила, почему артисты заслуживают свой праздник
Все артисты делают общее дело, объединяющее их всех, заявила НСН Евгения Образцова.
Многочисленные работники культуры, которых можно объединить понятием «артист», заслуживают своего отдельного праздника, так как делают общее дело, рассказала НСН прима-балерина Большого театра Евгения Образцова. Ранее ввести и отмечать 17 января единый День артиста предложила министр культуры России Ольга Любимова.
«Мне кажется, идея хорошая. Артист – это такое понятие, которое в чем-то очень всех объединяет, и совершенно не важно, это артист балета, музыкант или драматический актер. Эти люди делают одно общее дело – представление. Каждый из нас, по сути, несет какое-то свое откровение на сцене. Такие люди, безусловно, имеют очень много точек соприкосновения. Поэтому, мне кажется, они вправе иметь такой праздник», - поделилась она.
Ранее киноактриса, депутат Госдумы Елена Драпеко в разговоре с НСН заявила, что нет никаких причин праздновать единый День артиста, поскольку у всех разные роли, и есть закрепленные памятные даты.
