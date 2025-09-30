Ни Сбер, ни «Союзмультфильм» не объявили о приватизации киностудии, потому что для покупателя сумма была незначительной, предположил в эфире НСН глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

Государство продало свой пакет акций в «Союзмультфильме» за 1,118 млрд рублей «Сбербанку», сообщили СМИ со ссылкой на Минфин. Указанная сделка содержит информацию ограниченного доступа и является не публичной, поэтому ее детали не подлежат разглашению, указало ведомство. Права на «золотую коллекцию» «Союзмультфильма» не вошли в периметр сделки по приватизации киностудии. Позднее информагентства удалили информацию о покупателе, однако официального опровержения не последовало. Клименко предположил, почему информацию не хотят предавать огласке, если за сделкой действительно стоит Сбербанк.

«Надо понимать, что для «Сбербанка» это мелкая сделка. Мы обратили внимание на нее, потому что это «Сбербанк». Я думаю, что компания публично не сообщала об этом, потому что не хотели, чтобы тема мусолилась из-за суммы в один миллиард рублей. Это копейки, просто техническая сделка. Пока «золотая коллекция» осталась за государством. Государство решило избавиться от активов. Хотя не очень понятно, поможет ли это закрыть наш триллионный дефицит бюджета», - считает он.

При этом Клименко добавил, что для коммерческого банка это было бы «не очень понятное приобретение».

«Союзмультфильм» находился в плане приватизации с 2009 года, в 2019 году планировалась приватизация в пользу «Сбербанка», но тогда она сорвалась. Активы оценивали в 1,3 млрд рублей, но гендиректор Юлианна Слащева называла такую оценку завышенной: по её словам, такая сумма включала бы выкуп 150 мультфильмов «золотой коллекции», а не просто лицензии на управление правами, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

