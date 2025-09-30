Четверых жителей Дагестана арестовали за подготовку подрыва отдела полиции
Четырех жителей Дагестана арестовали за подготовку подрыва отдела полиции в регионе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Дагестана.
Злоумышленники планировали совершить преступление по предварительному сговору в Буйнакском районе.
«Советский районный суд... Махачкалы принял решение о заключении под стражу четверых жителей Буйнакска, подозреваемых в покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном изготовлении взрывчатых устройств», - подчеркнули в пресс-службе.
Ранее в Дагестане задержали завербованного Украиной иностранца, который пытался вывезти из России украденные документы по военно-промышленному комплексу, напоминает «Свободная пресса».
