Четверых жителей Дагестана арестовали за подготовку подрыва отдела полиции

Четырех жителей Дагестана арестовали за подготовку подрыва отдела полиции в регионе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Дагестана.

Злоумышленники планировали совершить преступление по предварительному сговору в Буйнакском районе.

«Советский районный суд... Махачкалы принял решение о заключении под стражу четверых жителей Буйнакска, подозреваемых в покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном изготовлении взрывчатых устройств», - подчеркнули в пресс-службе.

Ранее в Дагестане задержали завербованного Украиной иностранца, который пытался вывезти из России украденные документы по военно-промышленному комплексу, напоминает «Свободная пресса».

