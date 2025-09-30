Армия России освободила Северск Малый
30 сентября 202512:29
Вооруженные силы России освободили населенный пункт Северск Малый в Донецкой Народной Республике. Об этом заявило Минобороны.
Ведомство уточнило, что контроль над этой территорией установила «Южная» группировка войск.
«Подразделения... решительными действиями освободили... Северск Малый», - указано в сообщении.
Ранее армия России взяла под свой контроль Кировск в ДНР.
