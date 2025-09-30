Армия России освободила Северск Малый

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Северск Малый в Донецкой Народной Республике. Об этом заявило Минобороны.

ВС России освободили Шандриголово в ДНР

Ведомство уточнило, что контроль над этой территорией установила «Южная» группировка войск.

«Подразделения... решительными действиями освободили... Северск Малый», - указано в сообщении.

Ранее армия России взяла под свой контроль Кировск в ДНР.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДНРСпецоперацияМинобороныВооруженные Силы РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры