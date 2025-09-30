Около 70 судов скопилось в Босфоре из-за заглохшего сухогруза
Транзит судов через Босфорский пролив приостановили в Стамбуле из-за заглохшего сухогруза. Об этом сообщило министерство транспорта и инфраструктуры Турции.
«У берегов района Умуръери у 98-метрового сухогруза Arda, следовавшего из порта Бандырма в Россию, вышел из строя двигатель», - указали в ведомстве.
Корабль отбуксировали к причалу Бююкдере.
По данным портала Marine Traffic, из-за инцидента в Босфоре скопилось около 70 судов. В основном это пассажирские и прогулочные лайнеры.
Ранее в Севастопольской бухте временно прекращали движение морского пассажирского транспорта, причины не уточнялись, пишет 360.ru.
