Украина готовит новую резонансную провокацию на территории Польши. Об этом рассказали в пресс-бюро Службы внешней разведки России.

Как отметили в ведомстве, Киев намерен забросить на польскую территорию диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), якобы состоящую из военных спецподразделений России и Белоруссии. При этом в инсценировке будут участвовать боевики запрещенных в России формирований, воюющих на стороне ВСУ.

«Предполагается, что после "выявления и нейтрализации" ДРГ польскими силовиками члены группы выступят перед СМИ и дадут признательные показания, изобличающие Россию и Белоруссию в попытке дестабилизации обстановки в Польше», — указали в СВР.

Как отметила спецслужба, на фоне ряда инцидентов с появлением беспилотников в Европе у обывателей должно сложиться впечатление, что к враждебным акциям причастны Москва и Минск. Сценарий провокации разработали Главное управление разведки украинского министерства обороны и спецслужбы Польши.

«Не исключается, что срежиссированная операция будет сопряжена с имитацией атаки на объекты критической инфраструктуры Польши... Цель провокации очевидна - продемонстрировать международному сообществу, что Москва раскручивает маховик эскалации», — подчеркнули в пресс-бюро.

СВР предупредила, что Киев рассчитывает побудить европейские страны к максимально жесткому и «желательно военному» ответу России.

Ранее российская спецслужба рассказала о планах Европы оккупировать Молдавию и подготовке военного «десанта» в Одесскую область «для устрашения Приднестровья», пишет «Свободная пресса».

