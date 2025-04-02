Премьеры и турецкая звезда: Какие сюрпризы приготовил Московский кинофестиваль

В 2025 году 47-ой Московский международный кинофестиваль (ММКФ) пройдет в столице с 17 по 24 апреля. Событие является одним из старейших и престижнейших кинофорумов в мире, наряду с такими известными фестивалями, как Берлинале, Каннский, Сан-Себастьянский, Венецианский и Карловарский.

По словам программного директора фестиваля Ивана Кудрявцева, в этом году в адрес организаторов поступило свыше 1600 заявок, что на 17% больше, чем в 2024 году. При этом отобрано было свыше 200 фильмов против 240 картин в прошлом году.

«В конкурсной программе нас будет 25 мировых и международных премьер, 122 российские премьеры. Всего 50 стран-участниц, 24 из них - страны, которые проводят недружественную политику по отношению к России. Рейтинг стран по числу представленных фильмов почти не меняется: на первом месте Россия, далее - Китай (27), Испания (15), Франция (14) и Аргентина (12)», - цитирует Кудрявцева специальный корреспондент НСН.

Он уточнил, что председателем жюри основного конкурса фестиваля выбран испанский режиссер Луис Миньярро, который является обладателем более 140 наград, включая «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля. Вместе с ним победителей основного конкурса выберут румынско-французский режиссер, сценарист и продюсер Корнел Геогицэ («Европолис», «Крушение»), американский актер Джон Робинсон, дебютировавший в фильме «Слон», а также актриса, продюсер и консультант по кино при Министерстве культуры Египта Бушра. Россию в жюри представляют режиссер Алексей Герман-младший и актриса театра и кино Марьяна Спивак.