«Лгунья», «Стыд» и бездна Ганга: ММКФ раздал призы и смутил критиков «легкомыслием»

ШОК «ПРИШЕЛЬЦА» И МЕКСИКАНСКИЙ «СТЫД»

Перед началом ММКФ его организаторы указывали на рекорды: 240 фильмов из 56 стран, а с учетом кинофестиваля БРИКС - и все 260, на фоне изоляции выглядели впечатляюще.

Программный директор фестиваля Иван Кудрявцев указывал НСН и на кинематографистов из недружественных стран, которые приехали в Москву, несмотря на угрозы. Европейцы не остались без призов, но все-таки главным триумфатором стал мексиканец Мигель Сальгадо, получивший «Золотого Святого Георгия» за «Стыд» о смертельной схватке похищенных подростков Педро и Лусио.

«Мы сняли этот фильм об очень серьезной проблеме, с которой мы боролись и продолжаем бороться в Мексике», - пояснил Сальгадо, получая награду из рук председателя жюри, исландца Фридрика Тор Фридрикссона.

Мексиканский актер Хуан Рамон Лопес, тот самый Педро из фильма «Стыд», получил приз за лучшую мужскую роль. Аналогичный приз за лучшую женскую роль присудили немке Марике Бейкирх, сыгравшей в фильме Силке Эндерс «Шлимазл».

Помимо официальных призов ММКФ вручались и многочисленные награды кинокритиков. При этом некоторые СМИ обратили внимание, что единственным фильмом, оставшимся вообще без наград в основном конкурсе, стал «Пришелец» Ивана Соснина. Правда, «вины» режиссера в этом нет. Во-первых, это была единственная российская картина в главном конкурсе, во-вторых, сам Соснин говорил НСН, что в шоке от попадания на ММКФ и сам до конца не понял, о чем его фильм.

«Это была для нас огромная неожиданность, потому что изначально мы не делали фильм для фестиваля, мы его снимали, в первую очередь, для зрителя, и когда пришло одобрение от ММКФ, вся наша команда и я были в шоке. (…) Это экспериментальный фильм, я смотрю на него, как на личный и выстраданный проект, который мы делали через боль, с маленьким бюджетом, полтора года над ним работали. Это достаточно тяжелый проект, и я даже до конца не понимаю, что мы в итоге сделали», - отмечал Соснин.

Со своей стороны, кинорежиссер Александр Сокуров говорил НСН, что не знает Соснина, поэтому тут вопросы не к авторам, а к тем, кто отбирал фильм «Пришелец» на конкурс.