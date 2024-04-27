«Лгунья», «Стыд» и бездна Ганга: ММКФ раздал призы и смутил критиков «легкомыслием»
Мексиканский «Стыд» стал главным триумфатором фестиваля, в российской «Лгунье» усмотрели карикатуризацию насилия над женщинами, а немцев наградили за исследование «бездны человеческого отчаяния».
В столице отгремел 46-й Московский международный кинофестиваль (ММКФ), ставший главным культурным событием конца апреля.
Главный приз получила мексиканская криминальная драма «Стыд», ну а лучшим российским фильмом выбрали «Лгунью», спровоцировав гендерный скандал.
ШОК «ПРИШЕЛЬЦА» И МЕКСИКАНСКИЙ «СТЫД»
Перед началом ММКФ его организаторы указывали на рекорды: 240 фильмов из 56 стран, а с учетом кинофестиваля БРИКС - и все 260, на фоне изоляции выглядели впечатляюще.
Программный директор фестиваля Иван Кудрявцев указывал НСН и на кинематографистов из недружественных стран, которые приехали в Москву, несмотря на угрозы. Европейцы не остались без призов, но все-таки главным триумфатором стал мексиканец Мигель Сальгадо, получивший «Золотого Святого Георгия» за «Стыд» о смертельной схватке похищенных подростков Педро и Лусио.
«Мы сняли этот фильм об очень серьезной проблеме, с которой мы боролись и продолжаем бороться в Мексике», - пояснил Сальгадо, получая награду из рук председателя жюри, исландца Фридрика Тор Фридрикссона.
Мексиканский актер Хуан Рамон Лопес, тот самый Педро из фильма «Стыд», получил приз за лучшую мужскую роль. Аналогичный приз за лучшую женскую роль присудили немке Марике Бейкирх, сыгравшей в фильме Силке Эндерс «Шлимазл».
Помимо официальных призов ММКФ вручались и многочисленные награды кинокритиков. При этом некоторые СМИ обратили внимание, что единственным фильмом, оставшимся вообще без наград в основном конкурсе, стал «Пришелец» Ивана Соснина. Правда, «вины» режиссера в этом нет. Во-первых, это была единственная российская картина в главном конкурсе, во-вторых, сам Соснин говорил НСН, что в шоке от попадания на ММКФ и сам до конца не понял, о чем его фильм.
«Это была для нас огромная неожиданность, потому что изначально мы не делали фильм для фестиваля, мы его снимали, в первую очередь, для зрителя, и когда пришло одобрение от ММКФ, вся наша команда и я были в шоке. (…) Это экспериментальный фильм, я смотрю на него, как на личный и выстраданный проект, который мы делали через боль, с маленьким бюджетом, полтора года над ним работали. Это достаточно тяжелый проект, и я даже до конца не понимаю, что мы в итоге сделали», - отмечал Соснин.
Со своей стороны, кинорежиссер Александр Сокуров говорил НСН, что не знает Соснина, поэтому тут вопросы не к авторам, а к тем, кто отбирал фильм «Пришелец» на конкурс.
ЛЕГКОМЫСЛЕННАЯ «ЛГУНЬЯ» И ВОДЫ ГАНГА
Если в основном конкурсе российского триумфа не получилось, то в конкурсе «Русские премьеры» была целая россыпь отечественных картин. Здесь «Святого Георгия» получил фильм «Лгунья» Юлии Трофимовой, что смутило и озадачило некоторых кинокритиков.
«Особенно легкомысленным кажется выбор жюри российского конкурса. "Лгунья" вроде бы тоже посвящена серьезным и актуальным вопросам — гендерное насилие, лицемерие СМИ, но превращает их в повод весело посмеяться над женщинами, которые заявляют о том, что подверглись домогательствам, и посочувствовать несчастным оболганным мужчинам», - возмутилась обозреватель «Коммерсанта» Юлия Шагельман.
По ее мнению, от первоисточника, - романа израильской писательницы Айелет Гундар-Гошен, - в российском фильме остались лишь «карамельные фильтры и набор карикатурных персонажей».
Со своей стороны, сама Трофимова указала, что ее фильм «о перекосах».
«Для меня это фильм про все возможные перекосы, которые могут быть в нашей жизни. Мне кажется, очень приятно занять одну позицию, особенно если ее занимает большинство, и очень трудно идти вопреки большинству, слушая свой голос. В фильме, наверное, есть немного от Уэса Андерсона, Франсуа Озона, Вуди Аллена, – просто потому, что это мои любимый режиссеры, которые на меня повлияли, но что-то конкретное я у них не заимствовала», - сказала режиссер «Лгуньи» в интервью сайту ММКФ.
Программный директор фестиваля Иван Кудрявцев советовал НСН обратить внимание на фильм «Евгений Телегин» художника, поэта и бывшего «Митька» Виктора Тихомирова, а также картину «Надо снимать фильмы о любви» математика Романа Михайлова, переквалифицировавшегося в режиссеры.
С ним согласился Александр Сокуров назвав Виктора своим хорошим знакомым, человеком удивительных и разнообразных дарований, а также «абсолютно особенным петербургским жителем».
Бальзамом на душу эстетствующей публике стали премии от различных кинематографических объединений, а точнее – их формулировки. Например, Федерации киноклубов «Колючий взгляд» дала немецкому фильму Юрия Сауле «Мартин читает Коран» приз «за глубину исследования бездны человеческого отчаяния», а картине Романа Михайлова достался приз жюри NETPAC «за отражение нежности в водах реки Ганг».
Сергей Урсуляк получил приз ММКФ за вклад в мировой кинематограф, при этом Никита Михалков назвал его «замечательным режиссером и прекрасным мужиком». Финальным аккордом церемонии награждения стала премьера блокбастера «Майор Гром: игра», а кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предложил киноиндустрии выпустить в российский прокат румынский фильм «21 рубин» с Микки Рурком, напомнивший участникам ММКФ о существовании Голливуда.
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