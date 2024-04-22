«Микки Рурк, математик и Митьки»: Названы главные хиты ММКФ

Московский международный кинофестиваль (ММКФ) стал альтернативной площадкой для «нешаблонных» творцов из недружественных стран, заявил в интервью НСН программный директор фестиваля Иван Кудрявцев.

46-й ММКФ проходит в российской столице с 19 по 26 апреля. На нем представлено 240 фильмов из 56 стран, а с учетом проходящего параллельно фестиваля стран БРИКС – 260 фильмов.