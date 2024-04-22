«Микки Рурк, математик и Митьки»: Названы главные хиты ММКФ
Румынский священник снял политический триллер с Микки Рурком, рассказал в эфире НСН Иван Кудрявцев, рекомендовав также картины математика Михайлова и выходца из «Митьков» Тихомирова.
Московский международный кинофестиваль (ММКФ) стал альтернативной площадкой для «нешаблонных» творцов из недружественных стран, заявил в интервью НСН программный директор фестиваля Иван Кудрявцев.
46-й ММКФ проходит в российской столице с 19 по 26 апреля. На нем представлено 240 фильмов из 56 стран, а с учетом проходящего параллельно фестиваля стран БРИКС – 260 фильмов.
«В этом году у нас больше фильмов, больше стран Европы представлено в основном международном конкурсе. При этом почти в половине этих стран режимы проводят недружественную политику в отношении РФ. Они представлены и фильмами, и кинематографистами, и гостями, которые, несмотря на все препоны и угрозы, все равно к нам едут. Например, священник Румынской православной церкви, отец Чиприан во второй раз участвует в ММКФ, сейчас с фильмом "21 рубин". Это политический триллер, в котором Микки Рурк играет одну из главных ролей. Любопытная картина, за судьбой которой будем внимательно следить. ММКФ – это площадка альтернативы, возможность двигаться вне мирового фестивального мейнстрима. Для режиссеров, которые стараются мыслить и творить нешаблонно, наперекор ожиданиям и превосходить их, Москва все чаще становится площадкой, где можно выразить себя и увидеть альтернативный взгляд на свое кино», - сказал Кудрявцев.
Он рекомендовал еще два фильма из основной программы, в которой представлено 10 картин.
«Нужно обязательно пойти на фильм "21 рубин". Еще очень хороший фильм в международном конкурсе - это "Нирвана" производства Бангладеш. Это такой медитативный, очень красивый и необычный фильм, в котором как бы ничего не происходит и нет толком диалогов, но у тебя все равно ощущение, что ты прожил целую жизнь. Обязательно советую посмотреть фильм Ивана Соснина "Пришелец"», - посоветовал программный директор фестиваля.
Кудрявцев также рассказал про интересные российские картины.
«В нашем национальном конкурсе "Русские премьеры" заявлен фильм "Евгений Телегин" известного художника, поэта, писателя и режиссера Виктора Тихомирова, который в свое время представлял движение "Митьков". Классная картина ученого и режиссера Романа Михайлова "Надо снимать фильмы о любви". Это известный математик, который в какой-то момент решил закончить научную карьеру и заняться режиссурой, и сейчас снимает чуть ли не по два фильма в год. Это совершенно новая струя в российском кино», - заключил собеседник НСН.
Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев ранее рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» о прокатных перспективах блокбастера «Майор Гром: Игра», который станет фильмом-закрытием ММКФ-2024.
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