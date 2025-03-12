Минкультуры поддержит более 80 российских кинособытий в этом году

Так, в список попали 83 мероприятия. В их числе – 47-й ММКФ (125 миллионов рублей), 4-й фестиваль авторского кино «Зимний» (20 миллионов рублей), фестиваль анимационного кино «Суздальфест» (16 миллионов рублей), лаборатория «Ленфильм-дебют» (10 миллионов рублей), фестиваль короткометражного и дебютного кино «Короче» (10 миллионов рублей), фестиваль «Окно в Европу» (девять миллионов рублей) и многие другие.

Ранее глава Минкультуры РФ Ольга Любимова заявила, что объем российского кинопроката вырос на 19% в 2024 году, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По ее словам, объем рынка кинопроката на 78% обеспечен российскими фильмами.

