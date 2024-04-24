«Шок, кредитки и мечта!»: Режиссер Соснин о перспективах «Пришельца» на ММКФ

При этом Соснин выразил надежду, что его фильм выйдет в широкий прокат, отметив, что с создателями картины уже связываются «некоторые прокатные компании».

Фильм «Пришелец» рассказывает о жизни небольшой уральской деревни, в которой есть и необычный житель. Это «слабослышащий дурачок Лёша», который живёт в самодельном доме из мусора, рисует странные круги на полях и пытается связаться с инопланетянами. Фильм покажут на ММКФ 24 и 25 апреля, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

