«Шок, кредитки и мечта!»: Режиссер Соснин о перспективах «Пришельца» на ММКФ
Спонтанные съемки этого экспериментального фильма начались с опустошения собственных кредиток, посетовал в эфире НСН Иван Соснин, признавшись, что сам еще не до конца понимает, каким получился «Пришелец».
Режиссер фильма «Пришелец» Иван Соснин в интервью НСН признался, что для него стало шоком попадание картины в основную программу ММКФ.
«Пришелец» является единственной российской картиной, попавшей в основной конкурс проходящего в эти дни 46-го Московского международного кинофестиваля. В основной программе также представлены фильмы из Германии, Австрии, Румынии, Болгарии, Ирана, Турции, Бангладеш и Мексики.
«Это была для нас огромная неожиданность, потому что изначально мы не делали фильм для фестиваля, мы его снимали, в первую очередь, для зрителя, и когда пришло одобрение от ММКФ, вся наша команда и я были в шоке. Для нас уже большая победа – стать участниками фестиваля. Список фильмов-конкурентов я изучал, но еще не смотрел их, потому что не успеваю. Судя по тому, что я видел на открытии по режиссерам, программа достойная и сильная. Я не понимаю до конца, насколько наш фильм там конкурентен. Что касается шансов на победу, я даже думать о таком не хочу, пока для меня это запредельные мечты. При этом для нас очень важно, что наш фильм будут смотреть наряду с картинами из других стран», - сказал Соснин.
По его словам, «Пришелец» - это малобюджетная картина, в которой он сам пока до конца не разобрался.
«Это экспериментальный фильм, а для меня и нашей студии это первый независимый фильм, сделанный без участия платформ и сторонних продюсерских компаний. Я смотрю на него, как на личный и выстраданный проект, который мы делали через боль, с маленьким бюджетом, полтора года над ним работали. Это достаточно тяжелый проект, и я даже до конца не понимаю, что мы в итоге сделали. Сейчас важно понять, понравится он зрителям или нет. Изначально, когда мы решили снимать фильм - а это было спонтанное решение - мы сняли деньги со своих кредиток, искали деньги по друзьям, первый блок сделали за свой счет, а дальше начали подключать знакомых, друзей и продюсеров, которые помогли нам запустить второй блок съемок», - отметил режиссер.
При этом Соснин выразил надежду, что его фильм выйдет в широкий прокат, отметив, что с создателями картины уже связываются «некоторые прокатные компании».
Фильм «Пришелец» рассказывает о жизни небольшой уральской деревни, в которой есть и необычный житель. Это «слабослышащий дурачок Лёша», который живёт в самодельном доме из мусора, рисует странные круги на полях и пытается связаться с инопланетянами. Фильм покажут на ММКФ 24 и 25 апреля, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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