Представители театров перечислили плюсы ограничений

Музеи и театры Санкт-Петербурга будут закрыты для посетителей на новогодние каникулы – с 30 декабря по 10 января. Также запрет вводится на проведение концертов в этот период.

Актер театра и кино, один из основателей театра «Квартет И» Камиль Ларин в интервью НСН признался, что из-за ограничений на фоне пандемии спектакли стали более качественными.

«Мы сами на наших спектаклях благодарим зрителей за то, что они работали за себя и за того парня. Действительно, если в зале аншлаг, кто-то может скучать, кто-то может заводиться от соседа, кто-то может просто спокойно созерцать то, что творится на сцене. А вот когда зрителей меньше – 50 или 25 процентов – они, так или иначе, включаются в эту работу. Настолько, кстати, качественными становятся спектакли именно в этот период, просто невероятно», – сказал он.

Ранее сегодняшнюю ценность зрителя в зале отметил и художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков. В эфире НСН он сказал, что поход в театр превратился в настоящий поступок из-за коронавируса.

«Ситуация, бесспорно, серьезная, тяжелая, но я не могу не заметить, что те зрители, которые приходят к нам в театр, создают совершенно уникальные атмосферу, внимание и аплодисменты. Так что сегодня поход в театр становится настоящим поступком, и, честно говоря, я этому в какой-то степени даже рад», – подчеркнул Бояков.

В свою очередь, художественный руководитель театра «Модернъ» Юрий Грымов заявил НСН, что работу театров, несмотря на финансовые трудности, надо сохранить, чтобы не возникло ощущения, что без нее можно.

