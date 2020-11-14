МХАТ нашел плюсы в COVID-ограничениях для театров
Художественный руководитель МХАТ им. Горького в эфире НСН отметил, что из-за пандемии поход в театр превратился в настоящий поступок.
Москва ввела новые ограничения на два месяца – до 15 января включительно. В частности, число зрителей в театрах, кино и на трибунах стадионов не должно превышать 25 процентов. Выставки в музеях и вовсе приостанавливаются, перенося их в онлайн-формат. Многие ограничения вслед за столицей ввел и Петербург.
Художественный руководитель МХАТ им. Горького Эдуард Бояков в эфире НСН отметил, что из-за пандемии поход в театр превратился в настоящий поступок.
«Конечно, для меня это главная новость. Ситуация противоречивая. С одной стороны, мы, конечно, в театрах были готовы к этому и радуемся, что хоть четверть зрителей у нас есть. С другой стороны, ситуация, бесспорно, серьезная, тяжелая, но я не могу не заметить, что те зрители, которые приходят к нам в театр, создают совершенно уникальные атмосферу, внимание и аплодисменты. Так что сегодня поход в театр становится настоящим поступком, и, честно говоря, я этому в какой-то степени даже рад», – сказал он.
Также Эдуард Бояков в эксклюзивном интервью НСН рассказал о грядущих премьерах, которые стартуют театре уже на следующей неделе.
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