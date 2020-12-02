Ларин: спектакли стали качественнее из-за малого количества зрителей

Камиль Ларин : «Мне кажется, в условиях пандемии назвать отказ от корпоратива преступлением нельзя, подумать о людях все же надо, с одной стороны. А с другой стороны, есть некоторое количество людей, я их называю обладателями антител, и они вполне могут участвовать в любых вечеринках. Тем более, люди болели, страдали, лежали в больницах, надо им какую-то компенсацию предоставить, поэтому всем было бы хорошо. Многие здоровые люди, при этом, спрашивают «а мы что же?», а вам сидеть дома с семьей, мандаринами и оливье, радоваться, что вы здоровы, больным выздоравливать, только и всего. А взять и отказаться от новогодних корпоративов… отказаться можно от всего, запретить всегда проще, это я понимаю, но давайте подумаем лишний раз», – предложил он в беседе с НСН.

