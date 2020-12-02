Ларин: спектакли стали качественнее из-за малого количества зрителей

Актер специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Водителям посоветовали улыбаться инспекторам ГИБДД

Помимо соблюдения ПДД, водителям стоит улыбаться инспекторам Госавтоинспекции при встрече. Такой совет дал представитель МВД России полковник полиции Сергей Хранцкевич.

Камиль Ларин : «Я бы, конечно, в ответ попросил инспекторов тоже улыбаться водителям. Едешь, видишь инспектора ДПС, и он тебе улыбается, а не жезлом машет, или останавливает и желает хорошего пути. А водители готовы улыбаться, конечно, готовы, когда на дорогах приятно ездить. Так что здесь, мне кажется, обоюдная история должна происходить, но нужно с кого-то начинать. А начинать нужно с малого, точнее с малых: кого у нас меньше – инспекторов. Вот с них надо и начинать», – отметил в интервью НСН Камиль Ларин.

2

Большинство компаний отказались от проведения новогодних корпоративов

Большинство российских компаний – 81 процент – отказались от новогодних корпоративов, сообщают аналитики сервиса Работа.ру. Однако, по данным опроса Superjob, почти половина россиян заявила, что они пошли бы на вечеринку при снятии ограничений.

Камиль Ларин : «Мне кажется, в условиях пандемии назвать отказ от корпоратива преступлением нельзя, подумать о людях все же надо, с одной стороны. А с другой стороны, есть некоторое количество людей, я их называю обладателями антител, и они вполне могут участвовать в любых вечеринках. Тем более, люди болели, страдали, лежали в больницах, надо им какую-то компенсацию предоставить, поэтому всем было бы хорошо. Многие здоровые люди, при этом, спрашивают «а мы что же?», а вам сидеть дома с семьей, мандаринами и оливье, радоваться, что вы здоровы, больным выздоравливать, только и всего. А взять и отказаться от новогодних корпоративов… отказаться можно от всего, запретить всегда проще, это я понимаю, но давайте подумаем лишний раз», – предложил он в беседе с НСН.

3

Аплодисменты в театрах сменили курс

Художественный руководитель «Мастерской Петра Фоменко» Евгений Каменькович отметил, что теперь из-за ограничений в театрах актеры стали аплодировать зрителям, а не наоборот.

Камиль Ларин : «Я вижу, что, с одной стороны, это ирония, хотя мы сами на наших спектаклях благодарим зрителей за то, что они работали за себя и за того парня. Действительно, если в зале аншлаг, кто-то может скучать, кто-то может заводиться от соседа, кто-то может просто спокойно созерцать то, что творится на сцене. А вот когда зрителей меньше – 50 или 25 процентов – они, так или иначе, включаются в эту работу. Настолько, кстати, качественными становятся спектакли именно в этот период, просто невероятно», – сказал в эфире НСН Камиль Ларин.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТеатрыАвторские НовостиКвартет ИКамиль Ларин
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