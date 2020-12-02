Ларин: спектакли стали качественнее из-за малого количества зрителей
Актер специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Водителям посоветовали улыбаться инспекторам ГИБДД
Помимо соблюдения ПДД, водителям стоит улыбаться инспекторам Госавтоинспекции при встрече. Такой совет дал представитель МВД России полковник полиции Сергей Хранцкевич.
Камиль Ларин : «Я бы, конечно, в ответ попросил инспекторов тоже улыбаться водителям. Едешь, видишь инспектора ДПС, и он тебе улыбается, а не жезлом машет, или останавливает и желает хорошего пути. А водители готовы улыбаться, конечно, готовы, когда на дорогах приятно ездить. Так что здесь, мне кажется, обоюдная история должна происходить, но нужно с кого-то начинать. А начинать нужно с малого, точнее с малых: кого у нас меньше – инспекторов. Вот с них надо и начинать», – отметил в интервью НСН Камиль Ларин.
Большинство компаний отказались от проведения новогодних корпоративов
Большинство российских компаний – 81 процент – отказались от новогодних корпоративов, сообщают аналитики сервиса Работа.ру. Однако, по данным опроса Superjob, почти половина россиян заявила, что они пошли бы на вечеринку при снятии ограничений.
Камиль Ларин : «Мне кажется, в условиях пандемии назвать отказ от корпоратива преступлением нельзя, подумать о людях все же надо, с одной стороны. А с другой стороны, есть некоторое количество людей, я их называю обладателями антител, и они вполне могут участвовать в любых вечеринках. Тем более, люди болели, страдали, лежали в больницах, надо им какую-то компенсацию предоставить, поэтому всем было бы хорошо. Многие здоровые люди, при этом, спрашивают «а мы что же?», а вам сидеть дома с семьей, мандаринами и оливье, радоваться, что вы здоровы, больным выздоравливать, только и всего. А взять и отказаться от новогодних корпоративов… отказаться можно от всего, запретить всегда проще, это я понимаю, но давайте подумаем лишний раз», – предложил он в беседе с НСН.
Аплодисменты в театрах сменили курс
Художественный руководитель «Мастерской Петра Фоменко» Евгений Каменькович отметил, что теперь из-за ограничений в театрах актеры стали аплодировать зрителям, а не наоборот.
Камиль Ларин : «Я вижу, что, с одной стороны, это ирония, хотя мы сами на наших спектаклях благодарим зрителей за то, что они работали за себя и за того парня. Действительно, если в зале аншлаг, кто-то может скучать, кто-то может заводиться от соседа, кто-то может просто спокойно созерцать то, что творится на сцене. А вот когда зрителей меньше – 50 или 25 процентов – они, так или иначе, включаются в эту работу. Настолько, кстати, качественными становятся спектакли именно в этот период, просто невероятно», – сказал в эфире НСН Камиль Ларин.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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