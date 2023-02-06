«Потеряем песни о любви»: Пригожин осудил остервенелый ура-патриотизм
Остервенелый ура-патриотизм пугает, сказал НСН продюсер Иосиф Пригожин.
В погоне за патриотическими песнями, попыткой выслужиться, потеряем песни о любви, романтике, жизни, заявил продюсер Иосиф Пригожин в беседе с НСН.
Композитор Игорь Матвиенко признался, что ему не нравятся «ура-патриотические» песни «с перегибом», а настоящие и искренние, по его мнению, получаются только у Ярослава Дронова (SHAMAN). Пригожин согласен с Матвиенко, потому что многое из происходящего ему напоминает игру в патриотизм.
«Музыканты должны заниматься музыкой. Я против истерического ура-патриотизма. Рад, что Игорь это чувствует. В погоне за патриотическими песнями, попыткой выслужиться, потеряем песни о любви, романтике, жизни. Есть разные истории: есть игра в патриотизм, есть реальный патриотизм. Я – за последнее. Вот Кобзон любил советскую, русскую песню, посвятил этому жизнь и никогда не изменял своей позиции. Часто вспоминаю песню, написанную Юрием Антоновым со словами: «Пройду по Абрикосовой, сверну на Виноградную». Это же настолько тонко и красиво, а люди во многом не понимали, что это и есть патриотизм. SHAMAN далеко не бездарный артист, с хорошим данными, внешностью. Но у нас есть люди, которые пели что попало и вдруг в один день, когда стало это актуально, стали в прямом смысле даже истерить, а не петь», - сказал Пригожин.
Собеседник НСН отметил, что в вопросах патриотизма нужна деликатность.
«Побеждает деликатность. Когда человеку навязываешь, бьешь молотком по голове, то это плохо работает, дает обратный эффект, реакцию. Лобовая реклама сегодня тоже не работает. Остервенелый ура-патриотизм пугает, все эти жесткие и резкие заявления в отношении коллег, осуждения... Время непростое. Безусловно каждый делает свой выбор. Жизнь не просто белый или черных лист, каждый выбирает свое, делает свой выбор. Вместо того, чтобы держаться вместе, друг друга хотим забить гвоздями, поссориться друг с другом. Третьи лица только этого и ждут», - резюмировал Пригожин.
Ранее ряд российских СМИ сообщили, что народный артист России Олег Газманов якобы получил 17 млн рублей от президентского Фонда культурных инициатив на создание интернет-базы патриотических песен. НСН выяснила, что это не соответствует действительности. Грант выиграл фонд «Равенство возможностей», кроме базы патриотических песен будут проведены конкурс и гала-концерт.
Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев заявил в эфире НСН, что базу данных патриотических песен можно было создать и без участия Олега Газманова.
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