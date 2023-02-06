«Потеряем песни о любви»: Пригожин осудил остервенелый ура-патриотизм

Композитор Игорь Матвиенко признался, что ему не нравятся «ура-патриотические» песни «с перегибом», а настоящие и искренние, по его мнению, получаются только у Ярослава Дронова (SHAMAN). Пригожин согласен с Матвиенко, потому что многое из происходящего ему напоминает игру в патриотизм.

«Музыканты должны заниматься музыкой. Я против истерического ура-патриотизма. Рад, что Игорь это чувствует. В погоне за патриотическими песнями, попыткой выслужиться, потеряем песни о любви, романтике, жизни. Есть разные истории: есть игра в патриотизм, есть реальный патриотизм. Я – за последнее. Вот Кобзон любил советскую, русскую песню, посвятил этому жизнь и никогда не изменял своей позиции. Часто вспоминаю песню, написанную Юрием Антоновым со словами: «Пройду по Абрикосовой, сверну на Виноградную». Это же настолько тонко и красиво, а люди во многом не понимали, что это и есть патриотизм. SHAMAN далеко не бездарный артист, с хорошим данными, внешностью. Но у нас есть люди, которые пели что попало и вдруг в один день, когда стало это актуально, стали в прямом смысле даже истерить, а не петь», - сказал Пригожин.