«Радоваться нечему»: Пригожин рассказал, что богатые бизнесмены стали экономить

Собеседник НСН убежден, что людям нужно давать возможность отдохнуть, развеяться и отвлечься.

«Невероятный успех фильма «Чебурашка» – это хорошо или плохо? Это элемент формы развлечения, возможности расслабиться и отвлечься. От картины идут позитивные флюиды, люди делятся эмоциями. Такая же задача и у артиста, чтобы люди пошли на его концерт. Сильно много что изменилось, но жизнь продолжается. Количество богатых бизнесменов не то, что сократилось, но они стали жить в экономном формате. Поменялись структуры и форматы жизни», - отметил продюсер.

Пригожин рассказал, что сейчас он и его жена – певица Валерия готовятся к большому юбилейному концерту.

«Мы готовимся к юбилею Валерии. Концерт пройдет 21 апреля в Crocus City Hall», - резюмировал Пригожин.

Ранее Иосиф Пригожин в эфире НСН предложил депутату Госдумы Виталию Милонову, который хочет лишить певицу Аллу Пугачеву звания народной артистки СССР, закрыть рот.

