«Радоваться нечему»: Пригожин рассказал, что богатые бизнесмены стали экономить
Мир не остановился и живет в предложенных обстоятельствах, но настроение не праздничное, сказал НСН продюсер Иосиф Пригожин.
Количество богатых бизнесменов не то, что сократилось, просто они стали жить в экономном формате, потому что поменялись сами структуры и форматы жизни, заявил продюсер Иосиф Пригожин в беседе с НСН.
Известный российский продюсер Иосиф Пригожин подвел по просьбе НСН итоги новогодних праздников, а также рассказал о планах большим концертом отметить 55-летний юбилей супруги – певицы Валерии.
«Могу сказать, что настроение, если говорить про меня, не праздничное. Праздники прошли в полудомашнем, полурабочем режим, поэтому как оценить? Новый год встречали в кругу семьи. Потом поработали – есть клуб «Березка» в Дубае, там атмосферно, ситуация больше располагает к празднованию Нового года. Задача артистов не только зарабатывать деньги, как пишут в СМИ, а создавать праздничное настроение, лечить душу. Мир не остановил свою жизнь, мир живет в предложенных обстоятельствах. Что касается других артистов, то мне трудно сказать, мы настроены жить и работать в этом режиме. Вопрос заключается в том, что, конечно, это не тот привычный формат жизни, а что-то другое, настроение все равно невеселое, радоваться нечему», - сказал Пригожин.
Собеседник НСН убежден, что людям нужно давать возможность отдохнуть, развеяться и отвлечься.
«Невероятный успех фильма «Чебурашка» – это хорошо или плохо? Это элемент формы развлечения, возможности расслабиться и отвлечься. От картины идут позитивные флюиды, люди делятся эмоциями. Такая же задача и у артиста, чтобы люди пошли на его концерт. Сильно много что изменилось, но жизнь продолжается. Количество богатых бизнесменов не то, что сократилось, но они стали жить в экономном формате. Поменялись структуры и форматы жизни», - отметил продюсер.
Пригожин рассказал, что сейчас он и его жена – певица Валерия готовятся к большому юбилейному концерту.
«Мы готовимся к юбилею Валерии. Концерт пройдет 21 апреля в Crocus City Hall», - резюмировал Пригожин.
Ранее Иосиф Пригожин в эфире НСН предложил депутату Госдумы Виталию Милонову, который хочет лишить певицу Аллу Пугачеву звания народной артистки СССР, закрыть рот.
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