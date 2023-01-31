«Травля несправедлива!»: Получатель гранта на «базу патриотических песен» оправдал Газманова

Ранее ряд российских СМИ сообщили, что народный артист России Олег Газманов якобы получил 17 млн рублей от президентского Фонда культурных инициатив на создание интернет-базы патриотических песен. По информации Telegram-канала «Сирена», певец стал идеологом и худруком проекта. Там отметили, что основная его цель — это проведение конкурса, который станет «новой патриотической волной». Елена Ульянова указала, что грант получил не Газманов, а фонд «Равенство возможностей».

«Грант был получен почти полгода назад фондом «Равенство возможностей». Проект «Родники» - это проект, который мы подавали на грант, Олега Михайловича мы пригласили в качестве художественного руководителя. Еще раз подчеркну, деньги получил фонд. Олег Михайлович является худруком и идеологом проекта. Этот проект совместно с ним мы придумали еще 12 лет назад. Когда появилась возможность заявить на президентский грант, мы это сделали. Это не база патриотических песен, это экосистема для музыкантов. По сути, это социальная музыкальная сеть, которая включает в себя различные этапы. Сам конкурс, который пройдет в сентябре в Ставрополе – это финальная часть. Мы собираем каталог, Олег подводит каждую неделю хит-парад по его мнению. Для композиторов мы ищем песни, те, которые могут исполнить, то есть происходит коллаборация», - сказала Ульянова.

Она отметила, что проект «Родники» создал народную площадку для того, чтобы россияне из самых отдаленных регионов смогли прислать свои работы и показать талант. По словам Ульяновой, проект представляет из себя огромный механизм. Она подчеркнула, что Олег Газманов является лидером проекта, и «травля», которая идет в СМИ, несправедлива.