«Травля несправедлива!»: Получатель гранта на «базу патриотических песен» оправдал Газманова
Проект позволяет россиянам из глубинки отправить свои песни и показать талант, травля, которая идет в СМИ, абсолютно несправедлива, отметила в эфире НСН Елена Ульянова.
Национальный проект патриотической песни «Родники», в котором певец Олег Газманов представлен как художественный руководитель, был придуман еще 12 лет назад и представляет из себя социальную музыкальную сеть и конкурс, который пройдет в Ставрополье в сентябре, рассказала президент фонда «Равенство возможностей» Елена Ульянова в разговоре с НСН.
Ранее ряд российских СМИ сообщили, что народный артист России Олег Газманов якобы получил 17 млн рублей от президентского Фонда культурных инициатив на создание интернет-базы патриотических песен. По информации Telegram-канала «Сирена», певец стал идеологом и худруком проекта. Там отметили, что основная его цель — это проведение конкурса, который станет «новой патриотической волной». Елена Ульянова указала, что грант получил не Газманов, а фонд «Равенство возможностей».
«Грант был получен почти полгода назад фондом «Равенство возможностей». Проект «Родники» - это проект, который мы подавали на грант, Олега Михайловича мы пригласили в качестве художественного руководителя. Еще раз подчеркну, деньги получил фонд. Олег Михайлович является худруком и идеологом проекта. Этот проект совместно с ним мы придумали еще 12 лет назад. Когда появилась возможность заявить на президентский грант, мы это сделали. Это не база патриотических песен, это экосистема для музыкантов. По сути, это социальная музыкальная сеть, которая включает в себя различные этапы. Сам конкурс, который пройдет в сентябре в Ставрополе – это финальная часть. Мы собираем каталог, Олег подводит каждую неделю хит-парад по его мнению. Для композиторов мы ищем песни, те, которые могут исполнить, то есть происходит коллаборация», - сказала Ульянова.
Она отметила, что проект «Родники» создал народную площадку для того, чтобы россияне из самых отдаленных регионов смогли прислать свои работы и показать талант. По словам Ульяновой, проект представляет из себя огромный механизм. Она подчеркнула, что Олег Газманов является лидером проекта, и «травля», которая идет в СМИ, несправедлива.
«Сам конкурс – это вторичная история. Это создание песенного контента, который бы отвечал и сегодняшнему времени, и настроению. На сегодняшний день в шоу-бизнесе пробиться нормальному исполнителю практически невозможно. Мы делаем эту площадку народной, для того, чтобы из любой глубинки и регионов творческие люди могли присылать свои работы. Мы их фильтруем, оцениваем, общаемся. Это целый огромный механизм. Олег для нас, как лидер проекта, очень важен. Эта травля, которая сегодня вдруг вывалилась, очень несправедлива», - указала собеседница НСН.
Кроме того, президент фонда «Равенство возможностей» рассказала, что с момента запуска портала «Родники» более двух тысяч россиян подали свои заявки на песенный конкурс, чтобы получить денежный приз. Также Ульянова подчеркнула, что ее фонд вновь подает на грант, но уже для реализации проекта «Родники дети».
«Мы запустили портал 30 ноября. У нашего гранта есть KPI. Например, 250 заявок по стране мы должны получить, а мы уже получили более двух тысяч. Представляете, какой запрос у людей? Проект очень востребован, люди между собой стали знакомиться, есть функция: «Готов к сотрудничеству». У нас очень технологичный портал, учитывается все: рейтинг песен, сколько людей послушало, вернулись ли они опять послушать песню, сколько людей перепостили песню. Это целая экосистема и она дорабатывается. Более того, мы подаем на «Родники дети». Очень много детей подают заявки и мы, конечно, хотим разделить, потому что взрослый человек и ребенок – две большие разницы», - резюмировала она.
Так, в описании проекта «Родники» на сайте говорится, что он даст возможность авторам и музыкантам размещать свои творческие работы, найти единомышленников и принять участие в уникальном конкурсе, аналогов которому еще не было. Стартовый Призовой фонд конкурса составляет 3 млн рублей, который пойдет на «развитие таланта и реализацию творческих проектов». Эта сумма в формате целевой материальной поддержки на дальнейшее развитие музыкального проекта будет разделена между победителями Конкурса «Родники» 22/23.
На сайте проекта уже собраны патриотические песни с названиями «Господь сегодня думает по-русски!», «Женщинам госпиталя», «Русь триединая», «Крым с Россией в сердце навсегда», «Освобождаем Донбасс», «Фронтовая гармошка», «Васильковая Россия» и «НАТО, не надо».
Сроки реализации проекта: сентябрь 2022 года — сентябрь 2023 года. Как говорится на сайте проекта, в июне будут объявлены номинанты конкурса, в августе—сентябре пройдет гала-концерт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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