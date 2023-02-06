Чувства и подделки. Вадим Самойлов согласился с Матвиенко об «ура-патриотизме»
Любые формы патриотизма сейчас уместны, при этом творчество Shaman должны оценивать не коллеги, а зрители, сказал в эфире НСН один из основателей «Агаты Кристи».
Сооснователь рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов в интервью НСН оценил высказывания продюсера Игоря Матвиенко об «ура-патриотических песнях».
Матвиенко ранее заявил, что ему не нравятся «ура-патриотические» песни «с перегибом». По его мнению, настоящие и искренние песни на эту тему получаются только у Ярослава Дронова (Shaman).
«Я не знаю, что он называет "ура-патриотическими песнями". Это частное мнение человека, музыкального продюсера, у него свой вкус. Тут все очень просто: вопрос заключается не в том, насколько это жестко и плакатно, а от души это идет или нет. В этом смысле я с ним соглашусь. Если это патриотизм ради патриотизма, в котором не чувствуется естественности, наверное, это не хорошо. Тут исключений никаких нет: и про любовь можно петь поддельно, а можно чувственно. Вот это самое главное», - сказал Самойлов.
Про его мнению, творчество Shaman должны оценивать не коллеги, а зрители, при этом любой патриотизм сегодня уместен.
«Я не даю оценку творчеству коллег, главная оценка – это восприятие людей. Кому-то нужно более буквальное и плакатное прочтение, кому-то более чувственное. Я считаю, что каждому овощу своя грядка. Сейчас любые формы патриотизма уместны и это нормально», - заключил собеседник НСН.
Матвиенко в интервью «Аргументам и Фактам» похвалил песни Shaman «Встанем» и «Я русский». При этом недавний новый клип Дронова на песню «Исповедь» собрал на YouTube за сутки более 1 млн просмотров.
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