«Времени не хватает!»: Кортнев и Галанин о создании базы патриотических песен

Ранее ряд российских СМИ сообщили, что народный артист России Олег Газманов якобы получил 17 млн рублей от президентского Фонда культурных инициатив на создание интернет-базы патриотических песен. НСН выяснила, что это не соответствует действительности. Грант выиграл фонд «Равенство возможностей», кроме базы патриотических песен будут проведены конкурс и гала-концерт. Галанин бы отказался заниматься составлением базы патриотических песен, а Кортнев считает, что все они написаны были в годы Великой Отечественной войны.

«Электронные базы любых продуктов и услуг создаются за считанные дни IT-специалистами. Если этим специалистам указать, какие песни внести в базу, то для этого не нужен никакой Олег Газманов, а подойдет любой чиновник. Патриотическую песню от не патриотической отличить сможет последний болван», - сказал Кортнев.

Собеседник НСН отметил, что он не согласился бы на предложение составить список патриотических песен.

«Не хочу в это влезать. Я бы назвал патриотическими те песни, которые создавались в период мобилизации людей, воистину любви к Родине, к примеру, в период Великой Отечественной войны. Это лучший образец патриотизма, когда воспеваются ценности, которые люди отстаивали не за деньги, а ради жизни», - пояснил Кортнев.