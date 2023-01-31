«Времени не хватает!»: Кортнев и Галанин о создании базы патриотических песен

Лучший образец патриотической песни – воспевание ценностей, которые люди отстаивают не за деньги, а ради жизни, сказал НСН певец Алексей Кортнев.

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев заявил в эфире НСН, что базу данных патритических песен можно было создать и без участия Олега Газманова. Фронтмену группы «СерьГа» Сергею Галанину не хватает времени для творчества, потому он бы не стал заниматься составлением базы патриотических песен.

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Ранее ряд российских СМИ сообщили, что народный артист России Олег Газманов якобы получил 17 млн рублей от президентского Фонда культурных инициатив на создание интернет-базы патриотических песен. НСН выяснила, что это не соответствует действительности. Грант выиграл фонд «Равенство возможностей», кроме базы патриотических песен будут проведены конкурс и гала-концерт. Галанин бы отказался заниматься составлением базы патриотических песен, а Кортнев считает, что все они написаны были в годы Великой Отечественной войны.

«Электронные базы любых продуктов и услуг создаются за считанные дни IT-специалистами. Если этим специалистам указать, какие песни внести в базу, то для этого не нужен никакой Олег Газманов, а подойдет любой чиновник. Патриотическую песню от не патриотической отличить сможет последний болван», - сказал Кортнев.

Собеседник НСН отметил, что он не согласился бы на предложение составить список патриотических песен.

«Не хочу в это влезать. Я бы назвал патриотическими те песни, которые создавались в период мобилизации людей, воистину любви к Родине, к примеру, в период Великой Отечественной войны. Это лучший образец патриотизма, когда воспеваются ценности, которые люди отстаивали не за деньги, а ради жизни», - пояснил Кортнев.

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Певец Сергей Галанин сказал НСН, что тоже не стал бы заниматься составлением базы патриотической песни и отказался оценивать сумму гранта.

«Страна большая – может и мало денег, я же не финансист. Это дело надо начинать, а там поймут, много или мало. Я человек сугубо музыкальный, очень мало представляю себя в роли небольшого администратора, бухгалтера, мне это не интересно. Мне времени на музыку не хватает, еще я буду какие-то базы составлять» - сказал Галанин.

На сайте проекта уже собраны патриотические песни с названиями «Господь сегодня думает по-русски!», «Женщинам госпиталя», «Русь триединая», «Крым с Россией в сердце навсегда», «Освобождаем Донбасс», «Фронтовая гармошка», «Васильковая Россия» и «НАТО, не надо», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕГИ:ПатриотизмПесниГрантыРоссия
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