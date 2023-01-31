«Времени не хватает!»: Кортнев и Галанин о создании базы патриотических песен
Лучший образец патриотической песни – воспевание ценностей, которые люди отстаивают не за деньги, а ради жизни, сказал НСН певец Алексей Кортнев.
Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев заявил в эфире НСН, что базу данных патритических песен можно было создать и без участия Олега Газманова. Фронтмену группы «СерьГа» Сергею Галанину не хватает времени для творчества, потому он бы не стал заниматься составлением базы патриотических песен.
Ранее ряд российских СМИ сообщили, что народный артист России Олег Газманов якобы получил 17 млн рублей от президентского Фонда культурных инициатив на создание интернет-базы патриотических песен. НСН выяснила, что это не соответствует действительности. Грант выиграл фонд «Равенство возможностей», кроме базы патриотических песен будут проведены конкурс и гала-концерт. Галанин бы отказался заниматься составлением базы патриотических песен, а Кортнев считает, что все они написаны были в годы Великой Отечественной войны.
«Электронные базы любых продуктов и услуг создаются за считанные дни IT-специалистами. Если этим специалистам указать, какие песни внести в базу, то для этого не нужен никакой Олег Газманов, а подойдет любой чиновник. Патриотическую песню от не патриотической отличить сможет последний болван», - сказал Кортнев.
Собеседник НСН отметил, что он не согласился бы на предложение составить список патриотических песен.
«Не хочу в это влезать. Я бы назвал патриотическими те песни, которые создавались в период мобилизации людей, воистину любви к Родине, к примеру, в период Великой Отечественной войны. Это лучший образец патриотизма, когда воспеваются ценности, которые люди отстаивали не за деньги, а ради жизни», - пояснил Кортнев.
Певец Сергей Галанин сказал НСН, что тоже не стал бы заниматься составлением базы патриотической песни и отказался оценивать сумму гранта.
«Страна большая – может и мало денег, я же не финансист. Это дело надо начинать, а там поймут, много или мало. Я человек сугубо музыкальный, очень мало представляю себя в роли небольшого администратора, бухгалтера, мне это не интересно. Мне времени на музыку не хватает, еще я буду какие-то базы составлять» - сказал Галанин.
На сайте проекта уже собраны патриотические песни с названиями «Господь сегодня думает по-русски!», «Женщинам госпиталя», «Русь триединая», «Крым с Россией в сердце навсегда», «Освобождаем Донбасс», «Фронтовая гармошка», «Васильковая Россия» и «НАТО, не надо», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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