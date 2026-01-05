Трамп заявил, что не верит в удар Украины по резиденции Путина

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что не верит в то, что силы Украины атаковали беспилотными летательными аппаратами резиденцию президента России Владимира Путина, сообщает AFP.

МО: Экспертиза установила полетное задание следовавшего к резиденции Путина БПЛА

«Мы не верим, что это произошло, теперь, когда мы смогли проверить»,— сказал глава государства. Заявление прозвучало на борту его самолета во время общения с прессой.

Экс-заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе в беседе с НСН назвал попытку украинской стороны атаковать резиденцию президента России Владимира Путина провокацией для срыва переговорного процесса.

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:УкраинаПрезидент РФВладимир ПутинСШАДональд Трамп

