Трамп заявил, что не верит в удар Украины по резиденции Путина

«Мы не верим, что это произошло, теперь, когда мы смогли проверить»,— сказал глава государства. Заявление прозвучало на борту его самолета во время общения с прессой.

Экс-заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе в беседе с НСН назвал попытку украинской стороны атаковать резиденцию президента России Владимира Путина провокацией для срыва переговорного процесса.

