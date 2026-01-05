Трамп заявил, что не верит в удар Украины по резиденции Путина
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что не верит в то, что силы Украины атаковали беспилотными летательными аппаратами резиденцию президента России Владимира Путина, сообщает AFP.
«Мы не верим, что это произошло, теперь, когда мы смогли проверить»,— сказал глава государства. Заявление прозвучало на борту его самолета во время общения с прессой.
Экс-заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе в беседе с НСН назвал попытку украинской стороны атаковать резиденцию президента России Владимира Путина провокацией для срыва переговорного процесса.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru